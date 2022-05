Οικονομία

“Ελλάδα 2.0”: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για χρηματοδότηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και έτσι διαμορφωμένη, ώστε να υπάρχει η διαφάνεια. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα.



Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για δανειακή χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει, πλέον, στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων να γίνονται και ηλεκτρονικά και αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου για τις ιδιωτικές επενδύσεις που θα αξιολογηθούν για να λάβουν την ιδιαίτερα ευνοϊκή χρηματοδότηση, χάρη στους δανειακούς πόρους του «Ελλάδα 2.0».

Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε να παρέχει ταχύτητα και επαρκή ενημέρωση των επενδυτών - χωρίς άλλες παρεμβάσεις - και να δίνει δυνατότητα γρήγορων εκταμιεύσεων. Επιπρόσθετα, είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και πληροφόρηση των επενδυτών. Μέσω της πλατφόρμας γίνεται έλεγχος και για τα ζητήματα σώρευσης.

Οι επενδυτές μπορούν, πλέον, να ανεβάζουν τα επενδυτικά τους σχέδια και μέσω της πλατφόρμας, ενώ από 1η.6.2022 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της για την κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων. Επισημαίνεται ότι το δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0», ύψους 12,7 δισ. ευρώ, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, μέσα στα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας τη διατήρηση ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν διεθνώς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν για την επένδυσή τους έως το 50% του κόστους από πόρους του «Ελλάδα 2.0», με σταθερό επιτόκιο που σήμερα είναι 0,35%, όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους θα αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Το τελικό ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε πυλώνες του δανειακού σκέλους του «Ελλάδα 2.0», καθώς και με την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα (Κριτήρια Αξιολόγησης της Επιλεξιμότητας).

H πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων είναι διαθέσιμη προς τις επιχειρήσεις στον παρακάτω ιστότοπο: https://rrf-gobeyond.gr/welcome.

Υπενθυμίζεται πως, προς το παρόν, στο Πρόγραμμα συμμετέχουν επτά εγχώριες Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) και δύο διεθνείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0», κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" προχωράει με αυξανόμενη δυναμική. Σ' αυτήν την κατεύθυνση, η λειτουργία της πλατφόρμας για τα δάνεια του Προγράμματος αποτελεί σημαντική εξέλιξη. Προηγήθηκε, χθες, η ανακοίνωση των αποφάσεων που ανεβάζουν στα 10 δισ. ευρώ και πλέον τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων που έχουν ενταχθεί, έως σήμερα, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Με σκληρή δουλειά προχωρούμε στην υλοποίηση ενός σχεδίου, ικανού να αλλάξει, σημαντικά, προς το καλύτερο την εικόνα της χώρας και τη ζωή κάθε πολίτη. Ειδικά το δανειακό σκέλος έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς στηρίζοντας τις ιδιωτικές επενδύσεις προασπίζει την οικονομία μας στη δύσκολη και αβέβαιη, από πλευράς διεθνών οικονομικών εξελίξεων, αυτή περίοδο».

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα - Γυναικοκτονία: “Σκότωσε την Αΐντα και 4 ώρες μετά κάλεσε γιατρό γιατί είχε… πίεση!”

Μαγνησία: Πέθανε και τον έφαγαν οι γάτες του

Προσγείωση αεροπλάνου από επιβάτη (βίντεο)