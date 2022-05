Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: γκράφιτι 17 μέτρων στο Μιλγουόκι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φίλαθλοι των «ελαφιών» δημιούργησαν ένα γκράφιτι σε ένα τριώροφο κτήριο, στο Μιλγουόκι, ως απόδειξη αγάπης και θαυμασμού στον Giannis

Η λατρεία στο πρόσωπό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι είναι πλέον «χρόνια» και αποδεικνύεται συχνά με θερμές εκδηλώσεις αγάπης από μικρούς και μεγάλους προς το πρόσωπο του «Greek Freak».

Ακόμη μια «μεγάλη» απόδειξη των συναισθημάτων που τρέφουν οι κάτοικοι της πόλης και φίλαθλοι των Μπακς, που έχουν «απογειωθεί» με την βοήθεια του Giannis, είναι το γκράφιτι που απεικονίζει τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα.

Ο καλλιτέχνης και φίλος των Μπακς Μαουρίσιο Ραμίρεζ εργάστηκε πυρετωδώς επί πολλές ημέρες, μάλιστα ΜΜΕ αναφέρουν πως δούλευε 12 με 14 ώρες την ημέρα για να το τελειώσει εγκαίρως.

«Όλο αυτό είναι για έναν από τους καλύτερους παίκτες μπάσκετ στον κόσμο και για όσα έχει κάνει και συνεχίζει να πράττει για την πόλη μας», τονίζει ο Ραμίρεζ, προσθέτοντας «θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι θα το κάνω σωστά και να δώσω κάτι στους κατοίκους του Μιλγουόκι για να είναι περήφανοι και να συνεχίσουν να εξυψώνουν τη δημόσια Τέχνη στην πόλη».





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στις Κεχριές: θρήνος για την Μαρία που σκοτώθηκε από μηχανή (εικόνες)

Eurovision - Ελλάδα: “παρατράγουδα” με διαρροή βίντεο από την πρόβα (βίντεο)

Κόρη Μανώλη Καντάρη: 11 χρόνια από την μαύρη μέρα, η πληγή είναι ακόμη ανοιχτή