Οικονομία

Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ: Ανέβηκαν στο MyAADE - Πως θα τα δείτε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί σε 10 δόσεις. Πότε θα λαταβληθεί η πρώτη δόση και πότε η τελευταία.



Ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2022, διαδικασία η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το 80% των 7,3 εκατ. ιδιοκτητών, θα κληθούν να πληρώσουν μικρότερο φόρο, το 13% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο, ενώ ένα μικρό ποσοστό, περίπου 7 με 8%, θα πληρώσει αυξημένο φόρο.

Ο συνολικός φόρος θα είναι χαμηλότερος σε σχέση με πέρυσι κατά 380 εκατ., ενώ σε σχέση με αυτόν που πληρώθηκε για το 2019 η μείωση του φόρου είναι της τάξεως σχεδόν του 1 δισ. ευρώ. Μεσοσταθμικά η μείωση σε ποσοστό ανέρχεται στο 34%.

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί στο τέλος Μαΐου και η τελευταία στο τέλος Φεβρουαρίου του 2023.

Σύμφωνα με χθεσινή τροπολογία οι τελικές μειώσεις του ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας είναι οι εξής:

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ, η έκπτωση είναι 30%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 ευρώ, έκπτωση 25%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 250.000 ευρώ, έκπτωση 20%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 300.000 ευρώ, έκπτωση 15%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 400.000 ευρώ, έκπτωση 10%.

Οι φορολογούμενοι θα βρουν το νέο λογαριασμό του φόρου ακινήτων στην ψηφιακή πύλη myAADE της ΑΑΔΕ ακολουθώντας έξι βήματα:

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του myAADE. Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές». Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές». Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ». Θα ανοίξει η σελίδα με τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Επιλέγετε το έτος 2022 και βλέπετε το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2022.

Στο νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρέχεται μια πλήρη εικόνα σχετικά με το ποσό του φόρου που αναλογεί με βάση την αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου και αυτό που προκύπτει μετά τις μειώσεις ή τις προσαυξήσεις του φόρου. Συγκεκριμένα στο νέο εκκαθαριστικό αναγράφεται η νέα συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας που έχει προκύψει μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όπως επίσης και:

Ο κύριος φόρος

Η έκπτωση ή η προσαύξηση του κύριου φόρου βάσει συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας.

Η έκπτωση 50% ή 100% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα.

Το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ.