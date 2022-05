Life

Eurovision - Αμάντα Γεωργιάδη: Η εμφάνισή της στον ημιτελικό (βίντεο)

Μάγεψε με την εμφάνισή της η Αμάντα Γεωργιάδη ερμηνεύοντας το τραγούδι της «Die together».



Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της Αμάντας Γεωργιάδη στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Die together», με το οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα, στον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, που διεξάγεται φέτος στο Τορίνο.

Η Αμάντα Γεωργιάδη, εμφανίστηκε στην 15η θέση και έκανε μια άψογη εμφάνιση, μαγεύοντας το κοινό. Το τραγούδι της αφηγείται μια αληθινή ιστορία αγάπης, που έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η ίδια η Αμάντα Γεωργιάδη.





Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εμφάνισής της ανέλαβε και φέτος ο Φωκάς Ευαγγελινός ενώ το φόρεμά της επιμελήθηκε η Σήλια Κριθαριώτη και ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού. Τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών ήταν: Αλβανία, Λετονία, Λιθουανία, Ελβετία, Σλοβενία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Κροατία, Δανία, Αυστρία, Ισλανδία, Ελλάδα, Νορβηγία, Αρμενία.

