Καιρός: μπόρες και βοριάδες την Τετάρτη

Που αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 25 με 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ, τις απογευματινές ώρες πρόσκαιρα από νότιες διευθύνσεις, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα κεντρικά και νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Για την Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

