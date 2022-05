Life

Eurovision: Η Ελλάδα στον τελικό με την Αμάντα Γεωργιάδη (βίντεο)

Πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου η ελληνική συμμετοχή.

Στον τελικό της Eurovision πέρασε η Ελλάδα, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάντας Γεωργιάδη στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Die together», με το οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα, στον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, που διεξάγεται φέτος στο Τορίνο.

Η Αμάντα Γεωργιάδη, εμφανίστηκε στην 15η θέση και έκανε μια άψογη εμφάνιση, μαγεύοντας το κοινό. Το τραγούδι της αφηγείται μια αληθινή ιστορία αγάπης, που έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η ίδια η Αμάντα Γεωργιάδη.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εμφάνισής της ανέλαβε και φέτος ο Φωκάς Ευαγγελινός ενώ το φόρεμά της επιμελήθηκε η Σήλια Κριθαριώτη και ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού. Τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών ήταν: Αλβανία, Λετονία, Λιθουανία, Ελβετία, Σλοβενία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Κροατία, Δανία, Αυστρία, Ισλανδία, Ελλάδα, Νορβηγία, Αρμενία.

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό της Eurovision, από τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, με την σειρά που ανακοινώθηκαν:

Ελβετία

Αρμενία

Ισλανδία

Λιθουανία

Πορτογαλία

Νορβηγία

Ελλάδα

Ουκρανία

Μολδαβία

Ολλανδία

