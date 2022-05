Life

Eurovision - Αμάντα Γεωργιάδη στον ΑΝΤ1: στον τελικό “θα περάσουμε ωραία” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε αποκλειστικά στον Θάνο Κλωνόπουλο η εκπρόσωπος της Ελλάδας, αμέσως μετά την πρόκριση της χώρας μας από τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ραντεβού στον τελικό του Σαββάτου, του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision έδωσε η Ελλάδα, μετά από την πρόκριση της, μαζί με άλλες 9 χώρες, από τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, που έγινε το βράδυ της Τρίτης.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στον απεσταλμένο του στο Τορίνο, Θάνο Κλωνόπουλο, η Αμάντα Γεωργιάδη, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί την χώρα μας, εμφανώς κουρασμένη από την προσπάθεια που έκανε επί σκηνής για να κερδίσει τους θεατές, δήλωσε «νιώθω πολύ καλά, χαρούμενη και υπερήφανη, είμαι πολύ ευτυχισμένη».

«Είχα ένα χαμόγελο που φάνηκε και στο πρόσωπο μου», απάντησε για το δυνατό χειροκρότημα που απέσπασε από τους θεατές που βρίσκονταν κάτω από την σκηνή, όπου εμφανίστηκε στον ημιτελικό.

«Είχα πολύ άγος, χάρηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι η Ελλάδα περνάει στον τελικό», είπε η Αμάντα Γεωργιάδη στον ΑΝΤ1, ενώ σχετικά με τις προβλέψεις και τις υποσχέσεις της για τον τελικό του Σαββάτου, δήλωσε πως «το σίγουρο είναι πως “θα περάσουμε ωραία”».

Η Ελλάδα πέρασε στον τελικό της Eurovision, μετά μια εντυπωσιακή εμφάνιση της Αμάντας Γεωργιάδη στον πρώτο ημιτελικό, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Die together», με το οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα, στον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού, που διεξάγεται φέτος στο Τορίνο.

Η Αμάντα Γεωργιάδη, εμφανίστηκε στην 15η θέση και έκανε μια άψογη εμφάνιση, μαγεύοντας το κοινό. Το τραγούδι της αφηγείται μια αληθινή ιστορία αγάπης, που έζησε, έγραψε και ερμηνεύει η ίδια η Αμάντα Γεωργιάδη.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εμφάνισής της ανέλαβε και φέτος ο Φωκάς Ευαγγελινός ενώ το φόρεμά της επιμελήθηκε η Σήλια Κριθαριώτη και ο Γιάννης Μουρίκης έκανε τον σχεδιασμό του σκηνικού. Τον σχεδιασμό της εικόνας στον φωτισμό επιμελήθηκε ομάδα visual artists από την Ουκρανία, με επικεφαλής τον Nicholas Chobb.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών ήταν: Αλβανία, Λετονία, Λιθουανία, Ελβετία, Σλοβενία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Μολδαβία, Πορτογαλία, Κροατία, Δανία, Αυστρία, Ισλανδία, Ελλάδα, Νορβηγία, Αρμενία.

Οι χώρες που πέρασαν στον τελικό της Eurovision, από τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, με την σειρά που ανακοινώθηκαν:

Ελβετία

Αρμενία

Ισλανδία

Λιθουανία

Πορτογαλία

Νορβηγία

Ελλάδα

Ουκρανία

Μολδαβία

Ολλανδία

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: μπόρες και βοριάδες την Τετάρτη

Γλυκά Νερά: Απολογία Αναγνωστόπουλου στην επέτειο του φόνου της Καρολάιν