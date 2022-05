Αθλητικά

Μπαρτσελόνα - Αραούχο: διάσειση από σύγκρουση “στον αέρα” (εικόνες)

“Κατέρρευσε” μέσα στο γήπεδο ο Ρόναλντ Αραούχο, μετά από την σύγκρουση του, σε φάση διεκδίκησης της μπάλας.

Η άνετη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Θέλτα στο «Καμπ Νου», σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Ρόναλντ Αραούχο στο κεφάλι.

Ο διεθνής Ουρουγουανός στόπερ των Καταλανών συγκρούστηκε στο κεφάλι με τον Γκάβι σε μία διεκδίκηση της μπάλας στο 65ο λεπτό και μολονότι προσπάθησε να συνεχίσει στη συνέχεια κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.

Το ιατρικό τιμ της «Μπάρτσα» του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες κι εν συνεχεία διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η επίσημη ενημέρωση της Μπαρτσελόνα ανέφερε πως ο Αραούχο υπέστη διάσειση, αλλά έχει κανονικά τις αισθήσεις του. Θα υποβληθεί ωστόσο, σε έναν απαραίτητο κύκλο ιατρικών εξετάσεων σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης και θα παρακολουθείται από την ιατρική ομάδα των «μπλαουγκράνα»

«Περίπατος» της Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε το σερί των καλών εμφανίσεων και των νικών, επικρατώντας με άνεση της Θέλτα με 3-1 στο "Καμπ Νου" στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής και φτάνοντας στο τρίτο διαδοχικό τρίποντό της.

Ο Μέμφις Ντεπάι έλυσε το... Γόρδιο Δεσμό της άμυνας της Θέλτα στο ημίωρο κι από εκεί και πέρα ανέλαβε... δράση ο Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος με δύο προσωπικά τέρματά του στο 41' και στο 48' "καθάρισε" τη νίκη για τους Καταλανούς.

Ο "γερόλυκος" Ιάγο Άσπας σημείωσε το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους, που ολοκλήρωσαν το ματς με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Μουρίγιο με απευθείας κόκκινη στο 58'.

