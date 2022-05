Life

“The 2Night Show” - Κακούρης για “Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας πρέπει να πληρώσει (βίντεο)

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τις εξελίξεις και το πώς θα τελειώσει η σειρά εποχής του ΑΝΤ1, αλλά και ο χαρακτήρας που υποδύεται για τρεις τηλεοπτικέςσεζόν.

Στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένος ο Λεωνίδας Κακούρης, γνωστός και ως «Δούκας Σεβαστός» των «Άγριων Μελισσών» και αναφέρθηκε στον ρόλο του στη σειρά του ANT1, ενώ αποκάλυψε πως δεν γνωρίζει το τέλος που θα έχει ο χαρακτήρας που υποδύεται.

Επίσης, μίλησε με ενθουσιασμό για τον κωμικό ρόλο του στην καλοκαιρινή θεατρική παράσταση «Fuga», αλλά και για την εμπειρία του από την κινηματογραφική υπερπαραγωγή «Σμύρνη μου αγαπημένη».

«Τα γυρίσματα για τις Άγριες Μέλισσες θα ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουνίου, τώρα έχουμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε ότι ολοκληρώνεται η σειρά. Είναι γλυκόπικρη η αίσθηση τώρα που τελειώνει η σειρά αλλά άξιζε τον κόπο, την προσπάθεια και την κούραση. Θα κουβαλάω ωραίες αναμνήσεις, ήταν κάτι πολύ ωραίο», ανέφερε ο Λεωνίδας Κακούρης.

Πρόσθεσε πως «αυτό που θα ήθελα για τον Δούκα Σεβαστό είναι να περάσει από τη ζωή και να καταλάβει τα απότοκα των πράξεων του, τι πόνο προκάλεσε και τι πόνο πήρε. Ο Δούκας είχε χτίσει έναν δικό του κώδικα τιμής, στο δικό του αξιακό σύστημα τα έκανε όλα σωστά».

Όπως αποκάλυψε, «αγάπησα τον Δούκα Σεβαστό ως ρόλο, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να τον προσεγγίσω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος της σειράς, δεν έχουμε πάρει τα τελευταία 25 επεισόδια. Πιστεύω ότι ο Δούκας με έναν τρόπο θα πληρώσει και από κάτι που δεν το περίμενε. Πρέπει να πληρώσει»

