Ηπατίτιδα σε παιδιά: εκατοντάδες κρούσματα άγνωστης προέλευσης σε 20 χώρες

Πόσα κρούσματα έχει καταμετρήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι αναφέρουν οι ειδικοί. Που εστιάζουν οι επιστήμονες τις μελέτες για τα αίτια της έξαρσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι έχει καταγράψει 348 πιθανά κρούσματα ηπατίτιδας άγνωστης προέλευσης και ότι κάνει την υπόθεση εργασίας πως η μυστηριώδης ασθένεια, η οποία πλήττει κυρίως τα παιδιά, οφείλεται σε κάποιον αδενοϊό.

Κατά τον ΠΟΥ, κρούσματα ηπατίτιδας που μέχρι στιγμής δεν έχουν εξήγηση έχουν καταγραφεί σε 20 χώρες.

Συνολικά 70 ύποπτα κρούσματα, που έχουν αναφερθεί από 13 χώρες, εκκρεμεί να επιβεβαιωθούν με εργαστηριακές εξετάσεις.

Μόνο έξι χώρες έχουν καταγράψει πάνω από πέντε κρούσματα. Όμως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταγράψει μακράν τα περισσότερα: 160.

«Επιτεύχθηκαν σημαντικές πρόοδοι σε ό,τι αφορά τις επιπρόσθετες έρευνες και τον καταυγασμό των υποθέσεων εργασίας», σημείωσε η Φίλιπα Ίστερμπρουκ του παγκόσμιου προγράμματος του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Βρετανία συντονίζει μελέτες για τα γονίδια των παιδιών που εκδήλωσαν την ασθένεια, την αντίδραση του ανοσοποιητικού τους συστήματος, τους ιούς και άλλες επιδημιολογικές έρευνες, σημείωσε.

Η Βρετανία ήταν η χώρα που ενημέρωσε πρώτη τον ΠΟΥ, την 5η Απριλίου, για δέκα περιπτώσεις σοβαρής ηπατίτιδας ανηλίκων στη Σκωτία. Επρόκειτο για παιδιά κάτω των δέκα ετών.

Στις ΗΠΑ, οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν την Παρασκευή ότι διενεργούν έρευνες για 109 τέτοια κρούσματα, ανάμεσά τους πέντε θανατηφόρα. Τρία παιδιά έχουν επίσης πεθάνει στην Ινδονησία.

«Ως αυτή την ώρα, οι βασικές υποθέσεις παραμένουν αυτές που εμπλέκουν κάποιον αδενοϊό, λαμβάνοντας επίσης υπόψη (...) τον ρόλο της COVID, είτε πρόκειται για ταυτόχρονη μόλυνση, είτε για πρότερη μόλυνση», σύμφωνα με την κυρία Ίστερμπρουκ.

Οι εξετάσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσαν ότι το 70% των κρουσμάτων ήταν θετικό σε αδενοϊό, με τις περιπτώσεις του υποτύπου 41 –ο οποίος κανονικά συνδέεται με τη γαστρεντερίτιδα– να είναι οι περισσότερες, πρόσθεσε.

Οι αδενοϊοί εξαπλώνονται γενικά με την προσωπική επαφή, από τα σταγονίδια που εκκρίνονται με την αναπνοή και την εκπνοή, ή από επιφάνειες. Είναι γνωστό ότι προκαλούν συμπτώματα στο αναπνευστικό, επιπεφυκίτιδες, προβλήματα στην πέψη.

Οι εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι το 18% των ασθενών είχε μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό.

«Την επόμενη εβδομάδα θα επικεντρωθούμε σε ιολογικές εξετάσεις για την έκθεση ή παρελθούσες μολύνσεις» από τον νέο κορονοϊό, ανέφερε η κυρία Ίστερμπρουκ.

Μετά τον εντοπισμό των 169 πρώτων κρουσμάτων, ο ΠΟΥ είχε υπογραμμίσει πως σε κανένα από τα κρούσματα δεν εντοπίστηκαν οι ιοί της ηπατίτιδας A, B, C, D και E.

Τα περισσότερα παιδιά που ασθένησαν παρουσίασαν γαστρεντερικά συμπτώματα, ιδίως πόνους στην κοιλιακή χώρα, διάρροιες, εμετούς, ή ακόμη και ίκτερο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκλήθηκε ηπατική ανεπάρκεια και χρειάστηκε μεταμόσχευση ήπατος.

