Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

Ακόμη μια τραγωδία με θύμα ένα μικρό παιδί. Άγνωστα ακόμη τα ακριβή αίτια θανάτου του αγοριού. Μάχη για να το κρατήσουν στην ζωή έδωσαν οι γιατροί.

Μια νέα τραγωδία με θάνατο μικρού παιδιού, μετά απο την απώλεια της 3χρονης, σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, με ένα 7χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του.

Το αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο χθες το απόγευμα, όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Κοκολάκος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί δύο ώρες για να κρατήσουν στη ζωή το παιδί, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με σπασμούς και υψηλό πυρετό.

Το παιδί δεν πρόλαβε καν να νοσηλευτεί σε θάλαμο. Η άνιση μάχη των γιατρών με τον θάνατο δόθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου.

Πλέον, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, για να δοθεί μια απάντηση για τα αίτια του θανάτου του.

