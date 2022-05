Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Συνήγορος Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: το “θέατρο” αφορά εν μέρει την πραγματικότητα (βίντεο)

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του συζυγοκτόνου για όσα θα πει στο δικαστήριο ο 34χρονος, σχετικά με την ημέρα του φόνου, ακριβώς πριν από έναν χρόνο, αλλά και όσα ακολούθησαν.

«Αυτό που έχει να πει είναι συγκεκριμένο», είπε ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, λίγη ώρα πριν από την απολογία του καθ΄ ομολογίαν του συζυγοκτόνου, ανήμερα της επετείου της δολοφονίας της άτυχης Καρολάιν, στο σπίτι στα Γλυκά Νερά, όπου το ζευγάρι έμενε με το λίγων μηνών μωρό του.

Όπως σημείωσε ο συνήγορος του πιλότου, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος και στην απολογία του στο δικαστήριο θα αποδεχθεί την πράξη του και θα περιγράψει όσα συνέβησαν εκείνη την νύχτα και πριν από αυτήν και θα ισχυριστεί πως το έγκλημα έγινε εν βρασμώ, ωστόσο διευκρίνισε και ο ίδιος ότι «νομικά δεν θα μπορέσει να επικαλεστεί τον βρασμώ ψυχικής ορμής, αυτό θα το κρίνουν οι δικαστές. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος απλώς θα εξιστορήσει τα γεγονότα».

«Η μετέπειτα συμπεριφορά δείχνει τα στοιχεία του χαρακτήρα του», απάντησε ο συνήγορος του συζυγοκτόνου, σχετικά με το θέατρο που έπαιξε επί εβδομάδες ο 34χρονος σήμερα Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, λέγοντας πως «δεν δικαιολογεί τις καταστάσεις όπως εξελίχθηκαν. Θα δώσει μια εξήγηση στο δικαστήριο που τουλάχιστον ένα μέρος της αφορά την πραγματικότητα».

Ακριβώς την ημέρα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την δολοφονία της Καρολάιν, μέσα στο σπίτι της στα Γλυκά Νερά, από τον ίδιο τον σύζυγο της, που αποκαλύφθηκε και συνελήφθη αρκετές εβδομάδες αργότερα, ήρθε η ώρα της απολογίας του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τις στιγμές που η άτυχη νεαρή μητέρα «μαρτύρησε» στα χέρια του.

Ο 34χρονος πιλότος σήμερα μετά τις 10 το πρωί θα κληθεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να δώσει εξηγήσεις για εκείνα που έγιναν τη νύχτα που σήμανε το τέλος της ζωής της Καρολάιν, αλλά και το τέλος της ζωής που ζούσε μέχρι τότε ο ίδιος ο πιλότος και η νεογέννητη κόρη του ζευγαριού.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν την εν ψυχρώ δολοφονία της 20χρονης , την άγρια θανάτωση της σκυλίτσας Ρόξυ και τις ψευδείς καταγγελίες και καταθέσεις που έδινε επί 37 ημέρες ο δράστης του εγκλήματος, εμφανιζόμενος ως επιζών μίας φρικτής ληστείας που έγινε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 στην μεζονέτα στα Γλυκά Νερά.

Το έγκλημα του 34χρονου πιλότου σε βάρος της βρετανικής υπηκοότητας μητέρας του παιδιού του είναι ένα ομολογημένο έγκλημα, ωστόσο με αυτά που θα πει σήμερα ο κατηγορούμενος πιθανότατα θα επιχειρήσει να αιτιολογήσει την σκληρότητα απέναντι στην γυναίκα που μερικά χρόνια πριν ερωτεύτηκε και πάσχισε να "γοητεύσει", απέναντι στο παιδί του που το άφησε δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας του αλλά και στο κουταβάκι που λάτρευε η Καρολάιν.

Η Καρολάιν, αναφέρεται στην δικογραφία, είχε έναν αργό "αγωνιώδη" θάνατο καθώς πάσχιζε να αναπνεύσει επί έξι ολόκληρα λεπτά. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε με ένα ύφασμα τυλιγμένο στο λαιμό της, δεμένη πισθάγκωνα με το μωρό της να κοιμάται ακουμπισμένο στην πλάτη της, ενώ η Ρόξυ ήταν κρεμασμένη με το λουρί της στο κάγκελο της εσωτερικής σκάλας.

Ο πιλότος αναμένεται ότι θα επιχειρήσει να πείσει τους δικαστές ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμώ, ότι ο ίδιος προκλήθηκε από την "επιθετική συμπεριφορά της Καρολάιν απέναντι στο παιδί" και ότι δεν προσχεδίασε τίποτε απολύτως. Στην απολογία του στον Ανακριτή ο 34χρονος είχε υποστηρίξει πως δεν ισχύει ότι προσχεδίασε το έγκλημα, πως δεν ισχύει ότι βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ότι "έτερα γεγονότα πυροδότησαν" την αντίδρασή του.

Τότε είχε ισχυριστεί επίσης πως όλη η εν συνεχεία "σκηνοθεσία" έγινε αποκλειστικά για να προστατέψει το παιδί και να μην το χάσει αν ομολογούσε την πράξη του. "Για να μεγαλώσει η κόρη μου τουλάχιστον με τον πατέρα της", όπως ανέφερε στο υπόμνημα που είχε παραδώσει.

Η απολογία του 34χρονου αναμένεται πως θα διαρκέσει αρκετές ώρες καθώς αφού πει όσα ο ίδιος θελήσει, θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις του δικαστηρίου και των συνηγόρων των δύο πλευρών.

Η επόμενη δικάσιμος που έχει δώσει το δικαστήριο είναι για την Δευτέρα 16 Μαΐου.

