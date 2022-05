Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Υπερκέρδη εταιρειών: διευκρινίσεις του ΥΠΕΝ για την φορολόγηση

Πόσο είναι το τελικό ποσό των κερδών των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα φορολογηθεί με συντελεστή 90%. Πόσο είναι το ύψος των εκπτώσεων που έχουν ήδη δοθεί.

Διευκρινίσεις για τη φορολόγηση των κερδών των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παρέχει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή τους ανυπόστατους, όπως αναφέρει, ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για το θέμα.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει ότι από τα ποσά που έχει προσδιορίσει η ΡΑΕ ως αυξημένο μεικτό περιθώριο κέρδους, εκτός από τις εκπτώσεις που εφαρμόζει η ΔΕΗ, θα αφαιρεθούν και «οι έμμεσες εκπτώσεις που ο κάθε πάροχος έχει εφαρμόσει μέσα από τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει, και τα οποία η ΡΑΕ προσδιορίζει σε ένα εύρος μεταξύ 5%-20%».

Το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει συγκεκριμένα τα εξής:

«Η επιβολή του έκτακτου τέλους, ύψους 90%, στα επιπλέον έσοδα των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού, θα τηρηθεί στο ακέραιο και θα γίνει με τρόπο διαυγή αλλά και δίκαιο, που να μην επιδέχεται καμία νομική αμφισβήτηση από τους παραγωγούς.

Μέσα από συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία, η ΡΑΕ κατέληξε στο πόρισμά της για τα επιπλέον έσοδα των εταιρειών παραγωγής ενέργειας.

Το πόρισμα της ΡΑΕ καλύπτει τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2021 έως και τον Μάρτιο 2022.

Το ποσό στο οποίο καταλήγει η ΡΑΕ ως αυξημένο μεικτό περιθώριο κέρδους των καθετοποιημένων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά ανέρχεται σε 591,45 εκατ. ευρώ, αφού έχουν πρώτα αφαιρεθεί εκπτώσεις ύψους 335,99 εκατ. ευρώ στις οποίες προχώρησε η ΔΕΗ προς τους πελάτες της.

Για τον τελικό προσδιορισμό του ύψους των επιπλέον εσόδων πρέπει να αφαιρεθούν από το παραπάνω ποσό οι έμμεσες εκπτώσεις που ο κάθε πάροχος έχει εφαρμόσει μέσα από τα σταθερά τιμολόγια που προσφέρει, και τα οποία η ΡΑΕ προσδιορίζει σε ένα εύρος μεταξύ 5%-20%.

Μετά τον τελικό προσδιορισμό, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα στοιχεία της ΡΑΕ, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει στην επιβολή του έκτακτου τέλους 90% στο ποσό αυτό.

Τα έσοδα από αυτό το έκτακτο τέλος, το υψηλότερο που επιβάλλεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια.

Με βάση το σχέδιο αυτό αλλά και το νέο μηχανισμό που θα ισχύσει από τον Ιούλιο καταργείται ουσιαστικά η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής και σταματά η παραγωγή επιπλέον εσόδων για τους ηλεκτροπαραγωγούς.

Όπως προκύπτει από το τεκμηριωμένο πόρισμα της ΡΑΕ, η αξιωματική αντιπολίτευση όλο αυτό το διάστημα αναφέρει αριθμούς εντελώς αυθαίρετα, δίχως καμία τεκμηρίωση, που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα».

Ο Πρωθυπουργός τηρεί τις δεσμεύσεις του και η Κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο και κάθε δυνατότητα που υπάρχει προκειμένου να σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη. Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό μακριά από ανέξοδες υποσχέσεις και ατεκμηρίωτους υπολογισμούς.

