Ενεργειακή κρίση - Παπαθανάσης: η ρήτρα αναπροσαρμογής “καταργείται” τον Ιούλιο

Τι είπε ο Αν. Υπ. Ανάπτυξης για τα υπερκέρδη των εταιριών, τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και την στήριξη με 7 δις των περιοχών με απολιγνιτοποίηση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, που ήταν καλεσμένος την Τετάρτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και στις επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τονίζοντας πως έχουν ληφθεί ήδη μέτρα στήριξης ύψους 4 δις ευρώ από την αρχή της ενεργειακής κρίσης και «τώρα υιοθετήθηκαν άλλα μέτρα, ύψους 3,5 δις για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Πρέπει και να θυμόμαστε και τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε».

Αναφέρθηκε στα υπερκέρδη των εταιρειών παροχής ενέργειας λέγοντας πως αυτές θα επιστρέψουν στον καταναλωτή, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει χώρα που έχει επιβάλει τόσο υψηλό φόρο στα υπερκέρδη εταιρειών ενέργειας, όσο η Ελλάδα».

Για την μείωση του ΦΠΑ ο κ. Παπαθανάσης είπε πως «είναι καλύτερο να υπάρχει στόχευση στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας και αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η μείωση του ΦΠΑ θα είναι ένα οριζόντιο μέτρο, που θα ωφελεί και αυτούς που δεν έχουν πραγματικά ανάγκη. Το ζητούμενο είναι να στηρίξουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, την μεσαία τάξη».

«Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχουμε την ρήτρα απαγόρευσης της αύξησης του ποσοστού κέρδους, από όταν άρχισε η κρίση. Τα πρατήρια ελέγχονται και δεν επιτρέπεται να υπερβούν το ποσοστό κέρδους που είχαν πριν από την έναρξη της κρίσης. Έχουμε κλείσει πρατήρια εν λειτουργία, όπου διαπιστώθηκαν παρατυπίες. Κάνουμε εκατοντάδες ελέγχους καθημερινά. Παράλληλα, υπάρχει και η ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού που κάνει ελέγχους στην αγορά για εναρμονισμένες πρακτικές», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Σε ότι αφορά την δέσμη μέτρων στήριξης για το β΄ εξάμηνο του 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης είπε πως «από τον Ιούλιο καταργείται η ρήτρα που πραγματικά επιβάρυνε τους Έλληνες πολίτες, εν μέρει θα πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο κομμάτι θα προκύπτει από τα μέτρα και τους πόρους που θα προκύψουν».

Ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ακόμη πως παράλληλα με τον αναπτυξιακό νόμο, που χαρακτήρισε ως «ένα ισχυρό εργαλείο», έρχεται «προσθετική στήριξη σε περιοχές, όπως η δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, η Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Το πρόγραμμα της Κυβέρνησης θα φέρει 7 δις ευρώ σε περιοχές όπου η απολιγνιτοποίηση θα κοστίσει θέσεις εργασίας και πρέπει να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες».

