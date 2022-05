Παράξενα

Βόλος: Μάνα αναγνώρισε το παιδί της ως δράστη ληστείας!

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε χθες ένας 35χρονος που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ληστείας με απειλή όπλου σε κατάστημα take away. Ποιος ο ρόλος της μητέρας του



Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε χθες ένας 35χρονος που ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της ληστείας με απειλή όπλου σε κατάστημα take away, στην οδό Λαρίσης στον Βόλο, στις 17 Δεκεμβρίου 2021, με λεία 350 €, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και αφού απείλησε 51χρονη υπάλληλο.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι τον δράστη, που είναι 35 χρονών, αναγνώρισε η μητέρα του από βιντεοληπτικό υλικό, όταν κλήθηκε για κατάθεση στην Αστυνομία!

Ο 35χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλου, με ένταλμα του ανακριτή για ληστεία, κλοπή, οπλοφορία και οπλοχρησία, οδηγήθηκε στα Δικαστήρια για να απολογηθεί και μετά την απολογία του, με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέα υπηρεσίας, κρίθηκε προφυλακιστέος και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 35χρονος δράστης, με αντικλείδι τον Δεκέμβριο του 2021 μπήκε σε κατάστημα πώλησης ειδών υγραερίου στον Βόλο και έκλεψε ποσό 40 € από την ταμειακή μηχανή.

Στις 17 του ίδιου μήνα φορώντας γυαλιά του σκι, μάσκα για τον κορωνοϊό και κουκούλα, στις 3 τα ξημερώματα μπήκε σε κατάστημα take away, έβγαλε όπλο και απείλησε την 51χρονη υπάλληλο και την εξανάγκασε να της δώσει ποσό 350 €.

Το πιστόλι που κρατούσε δεν ήταν αληθινό, αλλά κρότου, που όμως είναι απομίμηση αληθινού όπλου.

Ο δράστης συνοδευόταν από τη συνήγορο υπεράσπισης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρνήθηκε ότι ήταν το άτομο που έκανε την κλοπή και τη ληστεία και εμφάνισε ως άλλοθι το ότι βρισκόταν με τη σύντροφό του, που τα είχαν ξαναβρεί αν και τα στοιχεία που οδήγησαν στο πρόσωπό του φαίνεται να είναι ισχυρά αποδεικτικά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τον 35χρονο αναγνώρισε η μητέρα του, πιθανόν άθελά της και χωρίς να θέλει να τον ενοχοποιήσει.

Και αυτό, γιατί όταν κλήθηκε στην Αστυνομία να δώσει κατάθεση οι αστυνομικοί της έδειξαν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του καταστήματος την ώρα της ληστείας και η ίδια φέρεται να παραδέχτηκε ότι είναι ο γιός της και μάλιστα «φορούσε τη ζακέτα που φορούσε και την προηγούμενη».

Σε ερώτηση του αστυνομικού αν είναι σίγουρη, η γυναίκα απάντησε με ερώτηση «τον γιό μου δεν γνωρίζω;», ενώ στην ταυτοποίηση σημαντικό ρόλο έπαιξαν και άλλες λεπτομέρειες, όπως το παντελόνι με φωσφορίζουσες λεπτομέρειες, που βρέθηκε στο σπίτι του…

Ο 35χρονος διέμενε τελευταία στον Βόλο, όπου μένει και η μητέρα του, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο 35χρονος, που εργαζόταν ως τεχνίτης ελεύθερος επαγγελματίας, βρισκόταν για πολλά χρόνια στην Πελοπόννησο, είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για ληστείες και κλοπές, έγινε συγχώνευση των ποινών του, εξέτισε το μέρος της ποινής που ορίζει ο νόμος στις φυλακές Λάρισας και απολύθηκε με περιοριστικούς όρους.

Ένας από τους όρους ήταν η εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα της Πελοποννήσου, όρος που ο κατηγορούμενος παραβίασε, καθώς είχε επτά μήνες να εμφανιστεί.

Με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, ανακλήθηκε η υφ’ όρον απόλυση για παραβίαση όρων αποφυλάκισής του.

Πηγή: magnesianews.gr

