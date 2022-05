Κοινωνία

Καιρός - Θερμοκρασία: που θα φθάσει πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται από τους ειδικούς, μαζί με νεφώσεις σε ορισμένες περιοχές και με μπόρες.

Γενικά καλός καιρός θα επικρατήσει κατά τις επόμενες ημέρες, μόνο με τοπικές νεφώσεις, περιορισμένη μεσημβρινή αστάθεια με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά και μέτριους άνεμους στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο έως το Σάββατο 14/5, οπότε στα ηπειρωτικά θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 28-29 βαθμούς, ενώ στη Λάρισα τους 31-32 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

“The 2Night Show” - Κακούρης για “Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας πρέπει να πληρώσει (βίντεο)

Ηπατίτιδα σε παιδιά: εκατοντάδες κρούσματα άγνωστης προέλευσης σε 20 χώρες