Ο Ρονάλντο αποκάλυψε το όνομα της νεογέννητης κόρης του (εικόνες)

Ο CR7 μοιράστηκε και φωτογραφίες του κοριτσιού, λίγες εβδομάδες μετά απο την τραγωδία με τον χαμό του δίδυμου αγοριού, που πέθανε στον τοκετό.

Tρεις εβδομάδες μετά την γέννηση της κόρης του Κριστιάνο Ρονάλντο, έγινε γνωστό, το όνομα που θα πάρει το νέο μέλος της οικογένειας του διάσημου Πορτογάλου.

Η μικρή, γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 2022 και η μητέρα της, Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, αποκάλυψε με σχετική ανάρτηση στο Instagram, ότι η μικρή θα ονομασθεί Μπέλα Εσμεράλδα, συνοδεύοντας το ευχάριστο νέο με μία φωτογραφία του βρέφους.

Η Μπέλα Εσμεράλδα, είναι το πέμπτο παιδί του CR7, ο οποίος μαζί με την σύντροφο του, έχασαν ένα από τα δίδυμα που έφερε στον κόσμο η Χεορχίνα τον περασμένο μήνα, ένα αγόρι που πέθανε κατά την διάρκεια του τοκετού.

