Δολοφονία Γρηγορόπουλου: νέα δίκη για τον Κορκονέα χωρίς την οικογένεια του θύματος

Τι καταγγέλλει η δικηγόρος της οικογένειας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με την νέα δίκη για την αποφυλάκιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Χωρίς να κληθούν η οικογένεια και οι δικηγόροι θα διεξαχθεί η δίκη για την αποφυλάκιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα, του ειδικού φρουρού που πυροβόλησε και σκότωσε τον 15χρονο Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, το 2008.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέρει πως η δίκη έχει προσδιορισθεί για σήμερα, 11 Μαΐου, χωρίς να κλητευθούν ούτε η μητέρα και η αδελφή του Αλέξανδρου ούτε οι πληρεξούσιοι και αντίκλητοι δικηγόροι.

«Και όταν αναζητήσαμε πληροφορίες και εξηγήσεις χθες και σήμερα, πληροφορηθήκαμε από το αρμόδιο Τμήμα της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας ότι η παράλειψη κλήτευσής μας δεν οφείλεται σε παραδρομή ή σφάλμα, αλλά σε εντολή που δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών κ. Μπαντουδάκη, να μην κλητευθεί η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή η μητέρα και η αδελφή του Αλέξανδρου» υποστηρίζει η κ. Κωνσταντοπούλου.

Όπως λέει, πρόκειται για «πρωτοφανή, ακραία αντιδικονομική ενέργεια, η οποία καταστρατηγεί τις αρχές του κράτους δικαίου, της δίκαιης δίκης, της ισότητας των όπλων, της διαφάνειας και δημοσιότητας στην λειτουργία της Δικαιοσύνης, παραβιάζει κατάφωρα αυτή την ίδια την αρχή της αμεροληψίας και υπονομεύει την θεμελιώδη αρχή της ουσιαστικής αναζήτησης της αλήθειας».

«Πρόκειται, επιπλέον, για ενέργεια που κατατείνει στην κατάργηση της μητέρας και της αδελφής του Αλέξανδρου από διαδίκους στη δίκη για την εν ψυχρώ δολοφονία του παιδιού και στην εξοικονόμηση αντιδικονομικών πλεονεκτημάτων στον καταδικασθέντα» προσθέτει.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Όταν το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, με πρωτοφανή διαδικασία, αναγνώρισε ανύπαρκτο ελαφρυντικό και αποφυλάκισε τον καταδικασθέντα για την εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, ζητήσαμε, εκ μέρους της οικογένειας του Αλέξανδρου, την άσκηση αναίρεσης από τον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η αίτησή μας έγινε δεκτή, ο κ. Εισαγγελέας άσκησε την αναίρεση και η απόφαση αναιρέθηκε, με την πρόσφατη, ομόφωνη, ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Μετά από αυτήν την δικαίωση, περιμέναμε να κλητευθούμε εμείς και οι εντολείς μας, η μητέρα και η αδελφή του Αλέξανδρου, για την νέα δίκη. Με κατάπληξη ωστόσο πληροφορηθήκαμε, τυχαία, ότι η δίκη έχει προσδιορισθεί για σήμερα 11/5/2022, χωρίς να κλητευθούν ούτε η μητέρα και η αδελφή του Αλέξανδρου ούτε εμείς ως πληρεξούσιοι και αντίκλητοι δικηγόροι!

Και όταν αναζητήσαμε πληροφορίες και εξηγήσεις χθες και σήμερα, πληροφορηθήκαμε από το αρμόδιο Τμήμα της Εισαγγελίας Εφετών Λαμίας ότι η παράλειψη κλήτευσής μας δεν οφείλεται σε παραδρομή ή σφάλμα, αλλά σε εντολή που δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών κ. Μπαντουδάκη, να μην κλητευθεί η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, δηλαδή η μητέρα και η αδελφή του Αλέξανδρου!

Πρόκειται για πρωτοφανή, ακραία αντιδικονομική ενέργεια, η οποία καταστρατηγεί τις αρχές του κράτους δικαίου, της δίκαιης δίκης, της ισότητας των όπλων, της διαφάνειας και δημοσιότητας στην λειτουργία της Δικαιοσύνης, παραβιάζει κατάφωρα αυτή την ίδια την αρχή της αμεροληψίας και υπονομεύει την θεμελιώδη αρχή της ουσιαστικής αναζήτησης της αλήθειας. Πρόκειται, επιπλέον, για ενέργεια που κατατείνει στην κατάργηση της μητέρας και της αδελφής του Αλέξανδρου από διαδίκους στη δίκη για την εν ψυχρώ δολοφονία του παιδιού και στην εξοικονόμηση αντιδικονομικών πλεονεκτημάτων στον καταδικασθέντα.

Διερωτώμεθα τι θα συνέβαινε εάν δεν πληροφορούμασταν τυχαία την σημερινή δικάσιμο και σε ποιο νέο δικαστικό αγώνα θα έπρεπε να επιδοθούμε για να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα. Διερωτώμεθα ποια ενημέρωση θα διδόταν στους ενόρκους που θα κληρώνονταν ως μέλη της σύνθεσης, για την απουσία τη δική μας και της οικογένειας του Αλέξανδρου. Δεν εμφανισθήκαμε γιατί δεν ενδιαφερόμαστε; Δεν εμφανισθήκαμε γιατί δεν δικαιούμαστε; Τι συνθήκη θα διαμορφωνόταν στην αίθουσα του Δικαστηρίου, με την παρουσία μόνον του κατηγορουμένου και χωρίς την παρουσία μαρτύρων αλλά και των συγγενών, μητέρας και αδελφής του δολοφονημένου Αλέξανδρου; Προφανώς ανάλογη συνθήκη με εκείνη που διαμορφώθηκε προ ετών με την ερήμην μας και ερήμην της οικογένειας του Αλέξανδρου, εν κρυπτώ, συνεδρίαση με την οποία αποφυλακίσθηκε ο ενεχόμενος στην δολοφονία και αθωωθείς με την αναιρεθείσα απόφαση Βασίλειος Σαραλιώτης.

Έχουμε ζήσει αρκετές εμπειρίες στη διάρκεια αυτής της δίκης, και εμείς και η οικογένεια του Αλέξανδρου, για να ξέρουμε ότι, δυστυχώς, γύρω από αυτήν την υπόθεση εξακολουθούν να ενεργοποιούνται στο παρασκήνιο και στο προσκήνιο μηχανισμοί υπόθαλψης του δράστη της δολοφονίας.

Και γνωρίζουμε άριστα ότι, όσο ανεπιθύμητη και αν είναι η παρουσία μας και η παρουσία της οικογένειας σε εκείνους που επιθυμούν μια δίκη κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του δράστη, η κλήτευση είναι υποχρεωτική. Η παράλειψή της προκαλεί ακυρότητα. Η εντολή παράλειψής της ιδρύει αυτοτελή ευθύνη του παραγγέλλοντος.

Ως συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου, της μητέρας και της αδελφής του, εκφράζουμε την πραγματική αγανάκτησή μας για αυτό το δικονομικό πραξικόπημα, με το οποίο επιχειρείται πεισματικά η καταστρατήγηση της ίδιας της έννοιας της Δικαιοσύνης. Και θα πράξουμε για άλλη μια φορά τα νόμιμα.

Νίκος Κωνσταντόπουλος

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας»

