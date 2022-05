Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: πόσες συγγνώμες να ζητήσω που χάθηκε κάτι αναντικατάστατο;

Η απολογία του κατηγορούμενου για την δολοφονία της άτυχης Καρολάιν. Τι είπε για την κόρη τους, για την πεθερά του και για τον θρήνο για το σκυλάκι του.

Εμφανώς συγκινημένος ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ξεκίνησε την απολογία του για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς ακριβώς ένα χρόνο μετά το ειδεχθές έγκλημα.

Όπως είπε θα προβεί σε μια «κατάθεση ψυχής». Ανέβηκε στο βήμα και ξεκίνησε να μιλά για όσα συνέβησαν στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών:

«Για αυτό που εξετάζουμε σήμερα δεν υπάρχουν δικαιολογίες ούτε προς τον εαυτό μου, αυτό που χάθηκε ήταν αναντικατάστατο. Δεν άξιζε ούτε στην ίδια, ούτε στο σκυλάκι μας.

Δεν υπάρχει αρκετή λέξη συγγνώμη προς κανένα, ούτε προς την Κάρολαϊν που δεν είναι εδώ να χαρεί τη ζωή της, ούτε προς την κόρη μας που δεν θα χαρεί μητέρα της, ούτε προς την πεθερά μου που έχασε εξαιτίας μου στη Ρόξυ πόσες φορές να πω συγγνώμη για ένα σκυλάκι που μεγάλωσε στην αγκαλιά μου.

Το τι συνέβη ακριβώς θα σας το πω με κάθε λεπτομέρειες και ειλικρίνεια . Δεν θα είναι είναι δικαιολογία, δεν προσπαθώ να εκλογικεύσω τίποτα από εκείνη τη μέρα. Δεν με ενδιαφέρει η καριέρα μου ή που με καταριέται ένας μεγάλος αριθμός κόσμου που δεν με έχει γνωρίσει, μόνο ότι δεν θα την ξαναδώ».





Η απολογία του κατηγορούμενου είναι σε εξέλιξη.

