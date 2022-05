Life

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το εξώδικο, ο Γιάννης, η “λεβέντισσα Δήμητρα” και τα μηνύματα μίσους (βίντεο)

Μια σειρά από αποκαλύψεις έκανε η εκπομπή “Το Πρωινό” σχετικά με τις σχέσεις των γονιών των τριών νεκρών κοριτσιών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου των κοριτσιών.

Αποκαλυπτικούς διαλόγους και στοιχεία για τις σχέσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, που η μητέρα των τριών νεκρών κοριτσιών είναι προφυλακισμένη για τον θάνατο του ενός παιδιού, ενώ ερευνώνται τα αίτια θανάτου των μικρότερων αδελφών της, έκανε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αποστολή εξωδίκου από την Ρούλα Πισπιρίγκου στον Μάνο Δασκαλάκη, για να διευθετηθούν ζητήματα που αφορούν κινητά περιουσιακά τους στοιχεία, η «τύχη» ενός ακριβού κινητού, αλλά και θέματα που αφορούν την φροντίδα των τάφων των παιδιών τους, αποτέλεσε, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, μονόδρομο για να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και έναν τρόπο η Ρούλα Πισπιρίγκου να «τσιγκλίσει» τον Μάνο Δασκαλάκη, ο οποίος αρνείται να επικοινωνήσει απευθείας μαζί της, από την ημέρα που προφυλακίστηκε.

Αίσθηση προκάλεσε ακόμη ένας χαρακτηρισμός του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνα Παπαδόπουλου, ο οποίος αφού είπε χθες ότι η κατηγορούμενη είναι μαγκάκι, σε νέα δήλωση του τόνισε πως «υπάρχει μια λεβεντιά από την πλευρά της Δήμητρας Πισπιρίγκου». Πάντως, σχολιάζοντας τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι αδελφές Πισπιρίγκου δείχνουν πως υπήρξαν προβλήματα στις σχέσεις τους.

Φίλοι και συγγενείς του Μάνου Δασκαλάκη, με τους οποίους επικοινώνησε η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου αναζητώντας αντιδράσεις για το εξώδικο, είπαν πως ο Μάνος Δασκαλάκης ζει στην δική του φυλακή, απομονωμένος και ότι περίμενε μια τέτοια κίνηση από την Ρούλα Πισπιρίγκου, καθώς «την ξέρει καλά». Η πλευρά του Μάνου Δασκαλάκη θεωρεί πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «εργαλειοποιεί» τα παιδιά της για ακόμη μια φορά, ακόμη και μετά θάνατον.

Στην συνέχεια της εκπομπής, προβλήθηκε απόσπασμα από συνομιλία με φίλο του Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος υποστήριξε πως «η Ρούλα, όταν χώριζαν, απειλούσε τον Μάνο ότι θα τον καταστρέψει και θα του πάρει τα παιδιά».

Είπε ακόμη, σχετικά με τον περιβόητο Γιάννη που είχε αναφερθεί και στις συζητήσεις Μάνου και Ρούλας, ότι «η Ρούλα είχε παραδεχθεί την σχέση της με άλλον άνδρα και ο Μάνος χτύπησε την Ρούλα μπροστά στην Τζωρτζίνα».

Όπως τόνισε, «ο Μάνος γύρισε στο σπίτι, πήρε τα πράγματα του και πήγε στο πατρικό τους και την Κυριακή βρέθηκε νεκρή η Ίριδα στην κούνια».

Στην εκπομπή, προβλήθηκε για πρώτη φορά και ανάρτηση της Ρούλας Πισπιρίγκου για την παρακολούθηση του σεμιναρίου εγκληματολογίας, για το οποίο ο Μάνος Δασκαλάκης φέρεται να πλήρωσε 590 ευρώ σε μετρητά.

Τέλος, γειτόνισσα του ζευγαριού, είπε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου «δεν πήγε ποτέ στα μνήματα των κοριτσιών. Λυπάμαι που έγινε μάνα», σε αντίθεση όπως ανάφερε με την αδελφή της, Δήμητρα Πισπιρίγκου.

