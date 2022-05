Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: πρωτιά με ρεκόρ σεζόν

Κέντρισαν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών οι αποκαλύψεις, οι ειδήσεις και τα σχόλια των παρουσιαστών, δίνοντας στην εκπομπή την πρώτη θέση στον πίνακα τηλεθέασης στην ζώνη προβολής της.

























Πρωτιά και ρεκόρ σεζόν σημείωσε «Το Πρωινό» χθες, Τρίτη 10 Μαΐου.

Η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή της, στο δυναμικό κοινό 18-54, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα.

Η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, σημειώνοντας ποσοστό 22,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 6,6 μονάδες.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έβαλαν στην παρέα τους «Το Πρωινό» με τα ποσοστά τηλεθέασης να κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις ηλικίες.

Στο ανδρικό κοινό, η εκπομπή σκόραρε μέχρι και 28,4%, ενώ στις γυναίκες έφτασε έως και 25,2%.

«Το Πρωινό» σε τέταρτο έφτασε το 31,5% (10:45-11:00), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας 21,4% και 7 μονάδες από το δεύτερο κανάλι.

