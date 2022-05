Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - EE: Τέλος οι μάσκες σε αεροδρόμια και αεροπλάνα

Οι κανόνες ειδικά για τις μάσκες θα συνεχίσουν να διαφέρουν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία.



Χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων και πιο συγκεκριμένα της χρήσης μάσκας, τόσο στα αεροδρόμια όσο και κατά τη διάρκεια της πτήσης, συστήνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Ειδικότερα, οι ECDC και EASA, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, καταργούν τη σύσταση για υποχρεωτική χρήση ιατρικών μασκών στα αεροδρόμια και σε πτήσεις, ενώ επισημαίνεται ότι η μάσκα εξακολουθεί να είναι μια από τις καλύτερες προφυλάξεις κατά της μετάδοσης της COVID-19. Η νέα σύσταση θα ισχύσει από τις 16 Μαΐου.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι κανόνες ειδικά για τις μάσκες θα συνεχίσουν να διαφέρουν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία. Για παράδειγμα, οι εταιρείες με πτήσεις από ή προς έναν προορισμό, όπου εξακολουθεί να απαιτείται η χρήση μάσκας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τη χρήση της.

Υπογραμμίζεται παράλληλα, ότι οι ευάλωτοι επιβάτες θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν μάσκα προσώπου ανεξάρτητα από τους κανόνες, ιδανικά μάσκα τύπου FFP2/N95/KN95 που προσφέρει υψηλότερο επίπεδο προστασίας από μια τυπική χειρουργική μάσκα.

Εκτός από τις αλλαγές σε ό,τι αφορά τις μάσκες, οι συστάσεις περιλαμβάνουν χαλάρωση των αυστηρότερων μέτρων για τις αεροπορικές δραστηριότητες, κάτι που θα συμβάλει στην ανακούφιση του φόρτου στον κλάδο, διατηρώντας παράλληλα τα κατάλληλα μέτρα.

Η διευθύντρια του ECDC 'Αντρεα Αμόν, ανέφερε ότι, «αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, έχουμε δει ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και τα εμβόλια επέτρεψαν στη ζωή μας να αρχίσει να επιστρέφει στο φυσιολογικό. Ενώ η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις περιπτώσεις δεν συνιστάται πλέον, είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι, μαζί με τη σωματική απόσταση και την καλή υγιεινή των χεριών, είναι μία από τις καλύτερες μεθόδους μείωσης της μετάδοσης.

Οι κανόνες και οι απαιτήσεις των κρατών αναχώρησης και προορισμού θα πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται με συνέπεια και οι ταξιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να φροντίζουν να ενημερώνουν έγκαιρα τους επιβάτες για τυχόν απαιτούμενα μέτρα. Η σημασία αυτών των μέτρων θα πρέπει να συνεχίσει να κοινοποιείται αποτελεσματικά στους επιβάτες για την ασφάλειά τους και το ECDC θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους συναδέλφους μας στον EASA για να αξιολογεί τακτικά και να τροποποιεί τις συστάσεις, όπως απαιτείται.»

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του EASA Πατρίκ Κι, σημείωσε ότι «από την επόμενη εβδομάδα οι μάσκες δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι υποχρεωτικές στα αεροπορικά ταξίδια σε όλες τις περιπτώσεις, με ευθυγράμμιση σε γενικές γραμμές με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των εθνικών αρχών σε όλη την Ευρώπη για τις δημόσιες συγκοινωνίες» προσθέτοντας ότι «για τους επιβάτες και τα πληρώματα , αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την εξομάλυνση των αεροπορικών ταξιδιών. Ωστόσο, οι επιβάτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται υπεύθυνα και να σέβονται τις επιλογές των άλλων γύρω τους. Ένας επιβάτης που βήχει και φτερνίζεται θα πρέπει να σκεφτεί να φορέσει μάσκα προσώπου για να καθησυχάσει όσους κάθονται κοντά».

Η επικαιροποίηση του εν λόγω κοινού πρωτοκόλλου λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στην πανδημία, ιδίως τα επίπεδα εμβολιασμού και την φυσικά αποκτηθείσα ανοσία, καθώς και τη συνοδευτική άρση των περιορισμών σε έναν αυξανόμενο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών.

