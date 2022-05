Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια

Αισθητός και σε όμορες περιφερειακές ενότητες έγινε ο σεισμός, που είχε επίκεντρο βόρεια του νησιού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά από τις 13:00 της Τετάρτης.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε απόσταση 10 χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή του Αρτεμίσιου στην βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.

