Οικονομία

“Τώρα για το μέλλον”: τα “πράσινα” ακίνητα και οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα τάση στην αγορά ακινήτων και η “ακτινογραφία” των Startups στην χώρα μας, παρουσιάστηκαν στην νέα εκπομπή του ΑΝΤ1.

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα για την καινοτόμα και δυναμική επιχειρηματική κουλτούρα, που "καλλιεργεί" το βιώσιμο μέλλον για όλους, παρουσιάζει η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Τώρα για το Μέλλον», με τον Γιώργο Κούρο και την Ηρώ Ράντου.

Στην εκπομπή της Τετάρτης, προβλήθηκε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την νέα τάση στην αγορά ακινήτων, που δεν είναι άλλη από τα «πράσινα» κτήρια, αυτά τα ακίνητα δηλαδή, που έχουν χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με έρευνες, όσα ακίνητα δεν είναι «πράσινα», θα χάνουν σταδιακά την αξία τους στο μέλλον. Στο ρεπορτάζ απαντήθηκαν ερωτήματα όπως «ποια είναι τα χαρακτηριστικά των “πράσινων” ακινήτων και σε τι υπερτερούν έναντι των συμβατικών;» και «πόσα από αυτά υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα;».

Ακόμη, παρουσιάστηκε έρευνα για τις ελληνικές Startups και το κατά πόσον έχουν ορισμένες ακολουθήσει δρόμο ανάλογο με τις ιστορίες επιτυχίας ορισμένων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο που «άρχισαν από ένα γκαράζ» και γιγαντώθηκαν γρήγορα, όπως η Google.

Παρακολουθήστε τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ από την σημερινή εκπομπή «Τώρα για το μέλλον»:

«Τώρα για το μέλλον»





Ενημερωτικό ένθετο με τον Γιώργο Κούρο και την Ηρώ Ράντου

Κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη στις 13:30 (στο Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων) & κάθε Σαββατοκύριακο στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΟΙ ΤΥΠΟΙ».





Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: Εκατό φορές την Καρολάιν θα διάλεγα!

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το εξώδικο, ο Γιάννης, η “λεβέντισσα Δήμητρα” και τα μηνύματα μίσους (βίντεο)