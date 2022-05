Πολιτική

Τσίπρας: Η ζωή των πολιτών με Μητσοτάκη θυμίζει survivor και... όποιος αντέξει

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των εσωκομματικών, στις 15 Μαΐου.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί από το πρωί περιοδεία στη Θεσσαλονίκη, ενόψει των εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαΐου. Κατά την περιοδεία του είχε την ευκαιρία να συζητήσει με εμπόρους και καταναλωτές για τα οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν από την εκρηκτική ακρίβεια και τους λογαριασμούς ρεύματος, την διαρκώς διογκούμενη ακρίβεια, τη μείωση του εισοδήματος και της κίνησης στην αγορά καθώς και τα καθυστερημένα και ανεπαρκή μέτρα που ανακοίνωσε υπό την πίεση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης ο κ. Μητσοτάκης.





Μετά την περιοδεία του ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου:



«Η καθημερινότητα και η ζωή των πολιτών με την κυβέρνηση Μητσοτάκη θυμίζει πλέον survivor. Όποιος επιβιώσει, όποιος αντέξει. Αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί.





Δεν είναι μόνο οι 9 μήνες λεηλασίας με τις τιμές διπλάσιες και τετραπλάσιες στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σήμερα βλέπουμε τη βενζίνη να σκαρφαλώνει σχεδόν στα 2,5 ευρώ. Βλέπουμε τον πληθωρισμό να σκαρφαλώνει σε διψήφια νούμερα, πάνω από 10%, που έχουμε να το δούμε από το 1994 και την ίδια στιγμή βλέπουμε το πάρτι να συνεχίζεται. Τη λεηλασία στο δημόσιο πλούτο, τα golden boys να παίρνουν παχυλούς μισθούς, οι ιδιώτες στην ενέργεια να βγάζουν ουρανοκατέβατα κέρδη, ενώ μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν το μήνα.



Καλούμε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη και κυρίως όλο τον κόσμο που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ, τους νέους ανθρώπους, να βάλουν ένα λιθαράκι για να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη.





Τους καλούμε στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή, είτε είναι είτε δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος, προκειμένου να δώσουμε καθαρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. Δεν έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με το αύριο του τόπου. Να πάρουν την προοδευτική παράταξη στα χέρια τους, αλλά να πάρουν κυρίως το αύριο του τόπου στα χέρια τους, στέλνοντας το λογαριασμό στον κ. Μητσοτάκη».



Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας κατά την διάρκεια της περιοδείας του είχε σύντομη συνάντηση και με τον δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, στην οποία του τόνισε την ανάγκη οι δήμοι να στηρίξουν τους πολίτες που υποφέρουν από το κύμα ακρίβειας.





Περπατώντας στους κεντρικούς δρόμους της Πολίχνης, ο κ. Τσίπρας συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές, οι οποίοι του εξέφραζαν την αδυναμία τους να πληρώσουν τους αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και την αγωνία τους για το πώς θα τα βγάλουν πέρα. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός κρεοπώλη, ο οποίος του είπε ότι από 800 με 900 ευρώ που ήταν ο λογαριασμός του ρεύματος, τώρα πήγε στα 2.200 ευρώ.





«Είναι κρίμα στα 73 μου χρόνια να μην μπορώ να ζήσω με τη σύνταξη» τόνισε μία συνταξιούχος σε σύντομη συζήτηση που είχε με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.



Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε με νέους φοιτητές, ο ένας εκ των οποίων σπουδάζει στο Διεθνές πανεπιστήμιο και ο οποίος εξέφρασε την αγωνία του για την απόφαση μεταφοράς της σχολής του στις Σέρρες.



Σημειώνεται ότι το πρωί ο κ. Τσίπρας παραχώρησε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και το δημοσιογράφο Παντελή Διαμαντόπουλο.

Άμεση ήταν η απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Πολίχνη Θεσσαλονίκης



"Ο κ. Τσίπρας, απογυμνωμένος από πολιτικά επιχειρήματα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας και της κοινωνίας, περιοδεύει τη χώρα και ονειρεύεται ότι ζει στο 2012. Τότε που αγόρευε στους αγανακτισμένους, αραδιάζοντας ψέματα και τάζοντας ότι θα τα αλλάξει όλα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ας του πουν επιτέλους οι συνεργάτες του ότι είμαστε στο 2022 και ότι ο εφιάλτης που έζησαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν έχει ξεχαστεί. Οι περιστάσεις σήμερα είναι εξαιρετικά κρίσιμες και η Κυβέρνηση είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας σε κάθε επίπεδο: οικονομικό, εθνικό, πολιτικό και κοινωνικό. Προσπαθούμε με επαγγελματισμό και σχέδιο να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Αφήνουμε τον κ. Τσίπρα να φαντάζεται ότι ξαναζεί το 2012. Άλλωστε η σχέση του με την πραγματικότητα και την αλήθεια δεν ήταν ποτέ καλή".

