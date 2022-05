Οικονομία

ΥΠΟΙΚ για ΕΝΦΙΑ: 8 στους 10 πληρώνουν χαμηλότερο φόρο

Αναλυτική ενημέρωση από το οικονομικό επιτελείο, που σημειώνει πως “οι πολίτες έχουν έτσι περισσότερους πόρους για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση”.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Χθες, Τρίτη 10 Μαΐου έγινε η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του νέου μειωμένου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 στην ψηφιακή πύλη myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για 7,2 εκατομμύρια φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι, συνολικά, μειωμένος – σε μόνιμη βάση – κατά 380 εκατομμύρια ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα.

Οκτώ στους δέκα πολίτες είδαν στο εκκαθαριστικό τους μείωση του φόρου, σε σχέση με το 2021 και έχουν, έτσι, περισσότερους διαθέσιμους πόρους για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού του φόρου, που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Οικονομικών και νομοθετήθηκε πρόσφατα με τον ν. 4916/2022, παρά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών η οποία οδήγησε στην αύξηση της συνολικής αξίας της περιουσίας των πολιτών κατά 20%, δηλαδή κατά 95 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τέλος, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022 μπορεί να καταβληθεί σε έως και 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αντί σε έξι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου του 2022 και η τελευταία δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του 2023.

Οι πολίτες, κοιτώντας τα εκκαθαριστικά τους και συγκρίνοντάς τα με τα εκκαθαριστικά του 2021 και του 2018, μπορούν να διαπιστώσουν έμπρακτα τη συνέπεια της Κυβέρνησης επί των προεκλογικών δεσμεύσεών της».

ΠΟΜΙΔΑ: Παρά το “face lifting”, ο νέος ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας βαρύς και άδικος φόρος…

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει:

«Από την πρώτη αξιολόγηση εκκαθαριστικών του νέου ΕΝΦΙΑ 2022 προκύπτουν τα εξής αρχικά συμπεράσματα:

Σημαντική ποσοστιαία μείωση φόρου παρατηρείται σε φορολογούμενους με περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας το καθένα, και που οι περισσότεροι από αυτούς είχαν έως τώρα σχετικά μικρές ή και ασήμαντες φορολογικές υποχρεώσεις. Όμως σημαντική μερίδα φορολογουμένων της πολύπαθης «μεσαίας τάξης», βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστια αύξηση του φόρου, με κύρια αιτία την εξωπραγματική αύξηση των τιμών ζώνης από 1.1.2022 σε πολλές περιοχές, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία προ κορωνοϊού, τα οποία για τις περισσότερες είναι άσχετα με τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όπου η «αντισταθμιστική» αντικατάσταση του συμπληρωματικού φόρου με προσαύξηση φόρου σε ακίνητα άνω των 400 χιλ. ευρώ και σε περιουσίες άνω των 500 χιλ. ευρώ, συνδυάζεται με τις υπερβολικά αυξημένες νέες τιμές ζώνης, ιδιαίτερα μάλιστα στους κατόχους απρόσοδων αστικών οικοπέδων. Συνεπώς το πόσο λιγότερο ή περισσότερο καλείται να πληρώσει εφέτος κάθε ιδιοκτήτης εξαρτάται κυρίως από την αύξηση ή μείωση της τιμής ζώνης αλλά και τη διάρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων. Δηλαδή ο καθένας με τη μοίρα του, που θα τη διαπιστώσει μόνον όταν δει το εφετινό εκκαθαριστικό του... Παρά τις σοβαρές παρεμβάσεις και το εκτεταμένο “face lifting” του νέου ΕΝΦΙΑ, ως κύρια χαρακτηριστικά του δυστυχώς παραμένουν τα εξής:

O ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας άδικος και δυσβάστακτος φόρος , που δεν φορολογεί απλώς, αλλά ουσιαστικά «τιμωρεί» την αποταμίευση σε ακίνητη περιουσία, γιατί βασίζεται στην μηχανικά υπολογιζόμενη αξία του αντικειμενικού συστήματος, αφού δεν λαμβάνει υπόψη του την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, πού είναι το εισόδημά του, ούτε την πραγματική εμπορική αξία της περιουσίας του, αδιαφορώντας δηλαδή για την ανυπαρξία είτε εισοδήματος, όπως στα οικόπεδα, είτε οποιασδήποτε δυνατότητας διαχείρισης, αξιοποίησης ή και εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του!

, που δεν φορολογεί απλώς, την αποταμίευση σε ακίνητη περιουσία, γιατί βασίζεται στην μηχανικά υπολογιζόμενη αξία του αντικειμενικού συστήματος, αφού δεν λαμβάνει υπόψη του την πραγματική φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, πού είναι το εισόδημά του, ούτε την πραγματική εμπορική αξία της περιουσίας του, αδιαφορώντας δηλαδή για την ανυπαρξία είτε εισοδήματος, όπως στα οικόπεδα, είτε οποιασδήποτε δυνατότητας διαχείρισης, αξιοποίησης ή και εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του! Παρότι στις περισσότερες χώρες υφίσταται ετήσιος φόρος περιουσίας, εν τούτοις ο ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας φόρος με τον οποίο δεν μπορεί να συμφιλιωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, όχι μόνον για το δυσανάλογα τεράστιο βάρος του, σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως με το ότι στη συνείδηση των περισσοτέρων φορολογουμένων, ισοδυναμεί με την πληρωμή μηνιαίου... ενοικίου στο Κράτος για το ίδιο τους το σπίτι ή το κατάστημα!

όχι μόνον για το δυσανάλογα τεράστιο βάρος του, σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως με το ότι στη συνείδηση των περισσοτέρων φορολογουμένων, ισοδυναμεί με την πληρωμή μηνιαίου... ενοικίου στο Κράτος για το ίδιο τους το σπίτι ή το κατάστημα! Ο ΕΝΦΙΑ τέλος παραμένει ένας «άφιλος» φόρος αφού η φορολογική διοίκηση αρνείται διαχρονικά το αυτονόητο: Να δώσει έστω μια συμβολική «έκπτωση» σε όποιον μπορέσει να τον εξοφλήσει στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του!

Για να μετατραπεί ο ΕΝΦΙΑ σε έναν πολύ πιο δίκαιο και αποδεκτό φόρο, οφείλει το ΥΠΟΙΚ:

Να καταργήσει κάθε πρόσθετη επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ πέρα από τον κύριο φόρο, και Να μειώσει τις αντικειμενικές αξίες σε όλες τις περιοχές όπου αυξήθηκαν πάνω από 40%. Να νομοθετήσει έκπτωση στην εφάπαξ καταβολή του ΕΝΦΙΑ στην προθεσμία της πρώτης δόσης του».

