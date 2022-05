Κοινωνία

Ουκρανία: ο ΕΕΣ παρέδωσε άλλους 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πέμπτη ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ουκρανία ,ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Η πέμπτη (5η ) ανθρωπιστική αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενισχύοντας με 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό για να συνδράμει τους πληγέντες του πολέμου.

Συγκεκριμένα, το κομβόι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, παρά τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις μεγάλες καθυστερήσεις στα Ουκρανικά σύνορα, παρέδωσε την Τρίτη, 10 Μαΐου 2022, στο Τσερνιβτσί της Ουκρανίας, επιπλέον 40 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας (τρόφιμα μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά, ηλεκτρικές γεννήτριες κ.α.) στις αποθήκες του Ουκρανικού Ερυθρού Σταυρού, τα οποία θα διατεθούν άμεσα στους πολίτες.

Συνολικά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τις 5 ανθρωπιστικές αποστολές του, έχει αποστείλει μέχρι τώρα 250 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Ουκρανίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Τέλος, σημειώνεται ότι ήδη προγραμματίζεται η επόμενη αποστολή του Ε.Ε.Σ. στην Ουκρανία.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το εξώδικο, ο Γιάννης, η “λεβέντισσα Δήμητρα” και τα μηνύματα μίσους (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: πόσες συγγνώμες να ζητήσω που χάθηκε κάτι αναντικατάστατο;

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό