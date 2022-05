Πολιτική

Τουρκία - Τσελίκ: “όργανο” της Αθήνας ο Κιλιτσντάρογλου

Διμέτωπη επίθεση στο εσωτερικό της Τουρκίας και στην Αθήνα, βάζοντας στο “στόχαστρο” τον Έλληνα Υπ. Εξωτερικών, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν.

Την ίδια γλώσσα με την τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, αυτήν του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) χρησιμοποιεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΡ, του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ήτοι του κόμματος του Ερντογάν, συνεχίζοντας τις τουρκικές προκλήσεις.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο κ. Τσελίκ υπονόησε σαφώς ότι το CHP είναι «εργαλείο» της Ελλάδας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι η τουρκική κυβέρνηση και ο Τούρκος Πρόεδρος προστατεύουν την «Γαλάζια Πατρίδα».

«Ενώ η Τουρκία αγωνίζεται να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Γαλάζια Πατρίδα, ένα μέλος του CHP είπε “αυτό θα μας φέρει σε δύσκολη θέση”. Προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με αυτούς. Αν ψάχνετε για “εργαλεία”, πρέπει να κοιτάξετε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ.

