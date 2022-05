Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Ατύχημα σε παιδική χαρά: Βγήκε από το νοσοκομείο η 8χρονη

Το κοριτσάκι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ... σίγουρα θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη ώστε να επανέλθει, δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας.

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν η 8χρονη, η οποία έχασε το δάχτυλο της σε παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκης.

Το 8χρονο κορίτσι που υποβλήθηκε σε επέμβαση επανασυγκόλλησης έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου προχθές (9/5), ωστόσο η παρακολούθηση της υγείας του και της αποκατάστασης του θα είναι διαρκής από τους γιατρούς

«Η επαφή με τους γιατρούς θα είναι διαρκής ώστε οι ίδιοι να παρακολουθούν την αποκατάσταση του δαχτύλου και αναμένεται να γίνουν και νέα χειρουργεία» δήλωσε η δικηγόρος της οικογένειας της 8χρονης, Κική Πακιρτζίδου.

Τέλος, όπως τόνισε η ίδια «το κοριτσάκι βρίσκεται σε κατάσταση σοκ καθώς είδε μέλος του σώματος της να το χάνει και να αιωρείται και σίγουρα θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη ώστε να επανέλθει».

Πηγή: Grtimes.gr

