ΑΠΘ: Μολότοφ βρέθηκαν κοντά στο κτήριο (εικόνες)

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ. Οι βόμβες μολότοφ βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση από το ΑΠΘ.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ, το πρωί της Πέμπτης, καθώς εντοπίστηκαν 11 μολότοφ σε ανοιχτό χώρο εξωτερικό χώρο πλησίον Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Πρωινές ώρες σήμερα (11-05-2022), αστυνομικοί εντόπισαν έντεκα (11) αυτοσχέδιες εμπρηστικές – εκρηκτικές κατασκευές (βόμβες τύπου μολότοφ), σε ανοιχτό εξωτερικό χώρο πλησίον Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξέταση.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης".

