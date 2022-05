Κόσμος

Τουρκία: Νέο αντιπυραυλικό σύστημα, θα εντοπίζει τον εχθρό και θα τον πυροβολεί

Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του συστήματος προειδοποίησης υπέρυθρων πυραύλων.

Υπό τον τίτλο «Σούπερ δύναμη στην τουρκική άμυνα: Θα εντοπίζει τον εχθρό και θα τον πυροβολεί μόνος του», η Γενί Σαφάκ γράφει ότι ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του συστήματος προειδοποίησης υπέρυθρων πυραύλων (KOFIS).

Μετά από την προειδοποίηση από το σύστημα KOFIS, το αεροσκάφος θα μπορεί να εκτοξεύει αυτόματα πυρομαχικά εναντίον της έκρηξης. Το σύστημα ανιχνεύει πυραύλους με κεφαλή υπερύθρων που στοχεύουν σε πολεμικά αεροσκάφη και είναι κρίσιμο για την αυτοάμυνα, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Το έργο αναπτύσσεται με εθνικούς πόρους της Τουρκίας και θα εγκαταστασθεί σε αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας.

