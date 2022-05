Life

“The 2Night Show”: με εκλεκτούς καλεσμένους την Τετάρτη (εικόνες)

Δύο ξεχωριστοί καλεσμένοι, από διαφορετικές γενιές, μιλούν με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλους και για όλα.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για δεύτερη φορά, στο «The 2Night Show» τον Μάκη Δελαπόρτα. Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Το backstage του ελληνικού σινεμά», αφηγείται άγνωστες ιστορίες και μικρά «μυστικά» που κρύβονται σε στιγμιότυπα των παλιών αγαπημένων ελληνικών ταινιών. Ποιο βασικό όρο είχε πάντα στο συμβόλαιό του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας; Σε ποια πασίγνωστη ταινία η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ δεν μιλούσαν μεταξύ τους; Πώς αντέδρασε η Μαίρη Αρώνη όταν δέχτηκε, για πρώτη φορά στη ζωή της, χαστούκι από τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, για τις ανάγκες του ρόλου; Τι έπαθε η Αλέξια όταν συνάντησε τη Ρένα Βλαχοπούλου; O Μάκης Δελαπόρτας μοιράζεται μαζί μας άκρως ενδιαφέρουσες και εντυπωσιακές ιστορίες για την Τζένη Καρέζη, τη Γεωργία Βασιλειάδου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Κώστα Βουτσά και άλλους πολλούς ηθοποιούς, που «ξαναζωνταντεύουν» μέσα από την προσωπική του συλλογή, με τις χιλιάδες σπάνιες φωτογραφίες, τις οποίες κατάφερε να περισώσει.



Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και το «The Gun» της πυγμαχίας, η Άννα Μαρία Τριφύλλη, ένα παιδί θαύμα που στα 16 της χρόνια ο πρωταθλητισμός έχει γίνει τρόπος ζωής. Η μικρή, αλλά δυναμική αθλήτρια, μιλάει για την πορεία της μέσα στα ρινγκ και για τα όνειρά της να πάει στην Ολυμπιάδα και στη συνέχεια να αγωνιστεί, επαγγελματικά, στην Αμερική. Μαζί της στο στούντιο, ο προπονητής της, Τάκης Πετρίδης.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.



Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

