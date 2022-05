Παράξενα

Πέθανε ενώ έσκαβε τον τάφο γυναίκας που δολοφόνησε!

"Θεία δίκη" για έναν άνδρα ο οποίος πέθανε στην προσπάθειά του να θάψει μία κοπέλα που είχε δολοφονήσει.

Ένας άνδρας πέθανε από καρδιακή προσβολή στον κήπο του σπιτιού του στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, την ώρα που… έθαβε μια γυναίκα την οποία είχε στραγγαλίσει.

Σύμφωνα με τον σερίφη και τον ιατροδικαστή της κομητείας Έτζφιλντ, ο Τζόζεφ Μακίνον, 60 ετών, βρέθηκε νεκρός στον κήπο του το πρωί του Σαββάτου. Το πτώμα δεν έφερε κανένα τραύμα και ο θάνατος αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια.

Ερευνώντας τον θάνατο του Μακίνον οι αστυνομικοί ανακάλυψαν στο σπίτι ένα άλλο πτώμα, αυτό της Πατρίτσια Ντεντ, 65 ετών, μέσα σε έναν φρεσκοσκαμμένο τάφο.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή που έγινε την Δευτέρα διαπιστώθηκε ότι ο Μακίνον πέθανε από καρδιακή προσβολή ενώ η Ντεντ δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μακίνον επιτέθηκε στη Ντεντ μέσα στο σπίτι, την έδεσε και την έβαλε μέσα σε σακούλες σκουπιδιών. Στη συνέχεια έσκαψε τον τάφο και την έθαψε μέσα. Ενώ κάλυπτε τον τάφο με χώμα, υπέστη καρδιακή προσβολή.

Το κίνητρο της δολοφονίας της γυναίκας παραμένει προς το παρόν άγνωστο.

