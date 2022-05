Υγεία - Περιβάλλον

Ψυχικά ασθενείς: τέλος η μεταφορά με περιπολικά στις δομές ψυχικής υγείας

Εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικά οχήματα αναλαμβάνει πλέον την μεταφορά των νοσούντων, κατά την διαδικασία ακούσιας νοσηλείας, αφήνοντας στο παρελθόν αναχρονιστικές εικόνες και πρακτικές.

Υπερψηφίστηκε την Τετάρτη στην Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

Αντικείμενο μιας από τις διατάξεις του νέου νόμου πλέον αφορά τον τρόπο μεταφοράς των ψυχικά ασθενών σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας, κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Όπως σημειώνεται από το Υπ. Υγείας, «Έπειτα από τρεις δεκαετίες νομοθετικού κενού, ρυθμίζεται πλέον ένα από τα βασικά προβλήματα του τομέα ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, τη μεταφορά των ψυχικά ασθενών διενεργούσαν οι αστυνομικές αρχές, χωρίς ειδική εκπαίδευση. Η εικόνα του ψυχικά ασθενή με χειροπέδες εντός περιπολικού, σαν να πρόκειται για κάποιον συλληφθέντα, όχι μόνο δε συμβαδίζει με τις σύγχρονες ψυχιατρικές αρχές, αλλά επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχική υγεία του ασθενή, επιτείνει το στίγμα και υποβαθμίζει το δικαίωμά του στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο ψυχικά ασθενής δεν διαφέρει από τους υπόλοιπους ασθενείς, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κρατούμενος, δεν είναι εγκληματίας».

Πλέον, η Αστυνομία θα συμμετέχει στη μεταφορά κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν η παρουσία της είναι απολύτως αναγκαία.

Από το Υπ. Υγείας αναφέρεται σχετικά πως «επί σειρά ετών, ο εκσυγχρονισμός της μεταφοράς κατά την ακούσια νοσηλεία αποτελούσε καίριο αίτημα πλειάδας ενώσεων ασθενών και φορέων στο χώρο της ψυχικής υγείας. Με τη νέα διάταξη και με πρόσημο πρωτίστως ανθρωπιστικό, η διαδικασία ανατίθεται στο εξειδικευμένο ψυχιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας και διενεργείται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, υπό την διαρκή συντονιστική εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. Οι Μονάδες αυτές, επιχορηγούμενες από το Υπουργείο Υγείας, αποτελούν έναν από τους πυλώνες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, που ξεκίνησε στη χώρα μας προ 20ετίας. Σήμερα, οιδιασυνδεδεμένες Κοινοτικές Μονάδες με το Δημόσιο Σύστημα Υγείας καλούνται να υποστηρίξουν, με την κατάρτιση και την πολύχρονη εμπειρία τους στον τομέα της ψυχικής υγείας, και τη μεταφορά των ακουσίως νοσηλευομένων».

Το 2021, για το ζήτημα της διαδικασίας της μεταφοράς των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών, κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας, είχε συναφθεί Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, η οποία υποστήριξε τη νέα ρύθμιση στην Ολομέλεια της Βουλής, δήλωσε «Σήμερα, για πρώτη φορά μετά από 30 τουλάχιστον χρόνια, η Κυβέρνηση με διάταξη του επίμαχου νομοσχεδίου, δίνει λύση στο μεγάλο ζήτημα της μεταφοράς των ψυχικά ασθενών κατά τη διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας. Κύριος στόχος είναι η προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ψυχικά ασθενών, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται, όπως οποιοσδήποτε ασθενής, και όχι ως «επικίνδυνοι». Ο ψυχικά ασθενής δεν είναι κρατούμενος. Οι Κοινοτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, θα συμβάλλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της μεταφοράς των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών, επιτυγχάνοντας συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Στη μεταφορά, πλέον, μόνο κατ’ εξαίρεση θα συμμετέχουν οι αστυνομικές αρχές».

