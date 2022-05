Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Καβάλα: ο αδερφός του θύματος ζητά την επιμέλεια των παιδιών (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα όσα είπε στον ΑΝΤ1 ο αδερφός της άτυχης φαρμακοποιού που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Θλίψη έχει προκαλέσει η γυναικοκτονία της φαρμακοποιού στην Καβάλα, με τη μητέρα δύο παιδιών να βρίσκει φρικτό θάνατο από τα χέρια του συζύγου της.

Την επιμέλεια των δύο ανηλίκων παιδιών της φαρμακοποιού από την Καβάλα θα ζητήσει ο αδερφός της, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Ο Αρτούρο Παπαδόπουλος, είχε ως στήριγμα την μονάκριβη αδερφή του. Σκοπός της ζωής του είναι πλέον να έχει ευτυχισμένο αυτό που την κρατάει ζωντανή, τα δύο ανήλικα παιδιά της που είναι δέκα και έξι ετών. Ο αδελφός της Άιντα Παπαδόπουλου της φαρμακοποιού που δολοφονήθηκε άγρια από την σύζυγο της στην Καβάλα συγκλονίζει μιλώντας στον ΑΝΤ1.

"Φαίνεται και ακούγεται όπου και να περνάμε, πως ο κόσμος μας υποστηρίζει. Να είστε καλά όλοι σας, να μην γίνει σε κανέναν κατι παρόμοιο, καμία κοπέλα να μην νιώσει κάτι τέτοιο και καμία αλλη οικογένεια να μη νιώσει κάτι τέτοιο."

"Ήταν πάντα δικά μας τα παιδιά αυτά, όπως είχαμε την κόρη θα έχουμε έτσι τον Αίαντα και τον Οδυσσέα" είπε και στη συνέχεια ευχαρίστησε την ελληνική δικαιοσύνη για την αμεσότητα που έδρασε.

Η αίτηση για την επιμέλεια των δύο παίδων θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες.





