Κοινωνία

Καβάλα - Γυναικοκτονία: “Σκότωσε την Αΐντα και 4 ώρες μετά κάλεσε γιατρό γιατί είχε… πίεση!”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ από την αποκάλυψη στον ΑΝΤ1 για δύο τηλεφωνήματα του δολοφόνου σε γιατρούς, για να μην πάθει… εγκεφαλικό! “Κόλαφος” από 5 πρώην συντρόφους του, που καταθέτουν πως τις κακοποίησε.

Αποκαλυπτικός ήταν, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Μάνος Βονικάκης, συνήγορος των συγγενών της άτυχης φαρμακοποιού που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, στις Πηγές Νέστου, στην Καβάλα.

Ο δικηγόρος, αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως ο καθ' ομολογίαν δράστης, τέσσερις ώρες μετά από την δολοφονία, ενώ βρισκόταν ακόμη κλεισμένος με την σορό της γυναίκας στο φαρμακείο και υποτίθεται, σύμφωνα με την δική του εκδοχή, ότι ήθελε να βάλει τέλος στην ζωή του, πραγματοποίησε δύο κλήσεις σε γιατρούς, αναζητώντας συμβουλές και ιατρική βοήθεια, καθώς είχε ανεβάσει πίεση.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Βονικάκης, στις 17:00 φέρεται να σκότωσε την Αίντα, γύρω στις 21:00 έγινε το πρώτο τηλεφώνημα σε γιατρό, που δεν απαντήθηκε για τυχαίο λόγο και στις 21:02 έγινε νέα κλήση σε γιατρό και τότε ζήτησε να του υποδειχθεί ποιο χάπι να πάρει (απο το φαρμακείο στο οποίο βρισκόταν), καθώς είχε ανεβάσει πίεση και φοβόταν ότι θα υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο!

Ακόμη, όπως ανέφερερε ο συνήγορος, "σήμερα λάβαμε αντίγραφα της δικογραφίας και έχουμε μία πλήρη εικόνα, η οποία δεν απέχει από μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία. Πρόκειται για ένα προμελετημένο έγκλημα".

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, θα καλέσει τις δύο γιατρούς ως μάρτυρες, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στον δράστη, ως ήρωα του κακού και τόνισε πως η μετάνοιά του είναι προσχηματική, ενώ συμφώνησε με τα όσα είχε πει για το προφίλ του, ο Δημήτρης Σούρας στον ΑΝΤ1.

“Ο άνθρωπος αυτός από τη δικογραφία έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Έρχεται η δική μας σειρά να αποκαλύψουμε στον κ. Ανακριτή, πως πέντε γυναίκες, πέντε πρώην σύντροφοί του φερόμενου ως δράστη έχουν κακοποιηθεί απο τον δράστη και μάλιστα μία εξ αυτών αποπειράθηκε να τη στραγγαλίσει”, ανέφερε ο κ. Βονικάκης.

Όπως τόνισε., μεταξύ των γυναικών αυτών, είναι η μητέρα του πρώτου παιδιού του, που ο δράστης έχει αναγνωρίσει, μια πρώην σύντροφος του από την Καβάλα , μία πρώην σύντροφος του από τις Σέρρες και μία πρώην σύντροφος του από την Αθήνα, λέγοντας πως όλες τους θα καταθέσουν για όσα βίωσαν από την κακοποιητική συμπεριφορά του συζυγοκτόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 7χρονος πέθανε στο Ιπποκράτειο, όπου μεταφέρθηκε με σπασμούς και πυρετό

Βόλος: Μάνα αναγνώρισε το παιδί της ως δράστη ληστείας!

Γλυκά Νερά - Αναγνωστόπουλος: Έτσι σκότωσα την Καρολάιν