Προσγείωση αεροπλάνου από επιβάτη (βίντεο)

Επιβάτης αεροπλάνου προσγείωσε αεροπλάνο χωρίς να έχει ιδέα. Ο δραματικός διάλογος με τον πύργο ελέγχου.

Ένας επιβάτης που δεν είχε καμία εμπειρία από αεροπλάνα κατάφερε να προσγειώσει ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος σε αεροδρόμιο της Φλόριντας, αφού ο πιλότος του αισθάνθηκε αδιαθεσία.

«Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα» ακούστηκε να λέει στον πύργο ελέγχου ο άνδρας που επέβαινε σε ένα Cessna 2008 Caravan, το οποίο κατευθυνόταν από τις Μπαχάμες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταγραφή της συνομιλίας που μεταδόθηκε από το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι WPBF.

«Ο κυβερνήτης μιλάει ασυνάρτητα. Δεν ξέρω καθόλου πώς να πιλοτάρω αεροπλάνο», πρόσθεσε.

Ο επιβάτης, αφού είπε ότι «δεν έχει ιδέα» για τη γεωγραφική θέση του αεροπλάνου, καθοδηγήθηκε στη συνέχεια από τους ελεγκτές που του συνέστησαν «να διατηρήσει οριζόντια τα πτερύγια και να προσπαθήσει να ακολουθήσει τις ακτές». Ο πύργος ελέγχου κατάφερε τελικά να εντοπίσει τον… μαθητευόμενο πιλότο και άλλοι ελεγκτές, στο αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, τον βοήθησαν να προσγειώσει το αεροπλάνο.

Ένας από τους ελεγκτές ενημέρωσε τα άλλα αεροπλάνα που πετούσαν στην περιοχή για αυτήν την «πολύ ειδική» προσγείωση.

«Ω Θεέ μου. Πολύ καλή δουλειά», απάντησε ένας από τους πιλότους που άκουγε τις συνομιλίες.

«Προσπάθησα να του μιλάω έτσι ώστε να παραμείνει ψύχραιμος. Ήταν πραγματικά ήρεμος, έλεγε μόνο: άκου, απλώς δεν ξέρω πώς να πετάω, δεν ξέρω πώς να το σταματήσω, αν καταφέρω να φτάσω στην πίστα» αφηγήθηκε ο Ρόμπερτ Μόργκαν, ένας από τους ελεγκτές που στάθηκαν στο πλευρό του άτυχου επιβάτη.

Ο Μόργκαν είπε ότι θεωρεί πως η εμπειρία του ως εκπαιδευτής πιλότων τον βοήθησε να χειριστεί την κατάσταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και της προσγείωσης ήταν σε επαφή με τον επιβάτη και του έκανε ένα «μάθημα εξπρές» για το πώς να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης και πώς να χρησιμοποιήσει τα φρένα. Πήρε την απόφαση να καθοδηγήσει το Cessna στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της περιοχής, αυτό του Παλμ Μπιτς, ώστε ο «μαθητής» του να έχει μπροστά του έναν «πραγματικά μεγάλο στόχο» για να κατεβάσει το αεροπλάνο.

Όταν προσγειώθηκε τελικά το αεροπλάνο «νόμιζα ότι θα έβαζα τα κλάματα, η αδρεναλίνη είχε φτάσει στα ύψη», πρόσθεσε συγκινημένος ο Μόργκαν.

Ο ελεγκτής συναντήθηκε λίγο αργότερα με τον επιβάτη που τον αγκάλιασε και του είπε ότι το μόνο που ήθελε τώρα ήταν «να γυρίσει στο σπίτι του, στην έγκυο γυναίκα του».

Δεν έχει διευκρινιστεί προς το παρόν τι συνέβη στον πιλότο του Cessna και ποια είναι η κατάστασή του.

