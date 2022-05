Αθλητικά

Άρης: κιτρινόμαυρος θρίαμβος μέσα στην Τούμπα

Συνεχίζεται για δέκατο παιχνίδι το σερί χωρίς νίκη για τον ΠΑΟΚ.

Για δέκατο παιχνίδι μακριά από τη νίκη ο ΠΑΟΚ συνέχισε και σήμερα τον αγωνιστικό του "κατήφορο" ηττηθείς για μια ακόμα φορά φέτος από τον Αρη, στην Τούμπα με 0-1 και για τρίτη φορά φέτος από τον αιώνιο αντίπαλο του στα μεταξύ τους 4 παιχνίδια.

Ο Αρης με καλή παρουσία και έξυπνη τακτική έφθασε στη μεγάλη νίκη και πλέον βλέπει "φως" εξόδου στην Ευρώπη. Είναι ενδεικτικό της φετινής κυριαρχίας των "κίτρινων" επί του ΠΑΟΚ πως σε αυτά τα 4 μεταξύ τους παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ από τον Δικέφαλο ο οποίος περνάει παρατεταμμένη αγωνιστική κρίση.

Με νωχελικούς ρυθμούς ξεκίνησε το παιχνίδι χωρίς το πάθος που συνήθως επικρατεί σε τέτοια ντέρμπι. Χωρίς πίεση και ένταση το ματς άργησε να πάρει "χρώμα" και ο Γερμανός έφερι Φέλιξ Μπριχ δεν θα σχημάτισε την καλύτερη γνώμη για ένα παραδοσιακό ελληνικό ντέρμπι δεδομένου πως και το παιχνίδι στο γήπεδο Χαριλάου διαιτήτευσε ο ίδιος πριν μήνες στο "λευκό¨ 0-0 της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Στο 9' ήρθε η πρώτη τελική του ντέρμπι με σουτ από την περιοχή του Σούντγκρεν που έφυγε άστοχα και ανώδυνα για τον Πασχαλάκη.

Ο Αρης επιχειρούσε να αξιοποιήσει τα λάθη των παικτών του ανέπνευστου ΠΑΟΚ και το παιχνίδι κυλούσε με ρυθμού φιλικού προετοιμασίας. Στο 22' ο Μαντσίνι είχε την δεύτερη τελική για τον Αρη, με άστοχο επίσης σουτ ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη κερδίσει τρία κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ έδειχνε σα να είχε το μυαλό του στον τελικό και η εικόνα του ήταν από μέτρια ως και αποκαρδιωτική μπροστά σε ένα κοινό 8-10 χιλιάδων περίπου φίλων του. Η πρώτη ένδειξη πως ο ΠΑΟΚ θέλει να παίξει επιθετικά ήρθε στο 33' όταν σουτ του Κούρτιτς από μακριά μπλόκαρε εύκολα ο Κουέστα. Λίγο αργότερα ο Αρης πλησίασε στην καλή ευκαιρία αλλά ο Καμαρά που βρέθηκε σε θέση βολής άνοιξε την μπάλα μακρύτερα με το κακό του κοντρόλ κι έδωσε την ευκαιρία στον Πασχαλάκη να μπλοκάρει. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με αρνητικά συμπεράσματα κυρίως για τους γηπεδούχους, που χωρίς τελική, χωρίς φάσεις, χωρίς αρχή και τέλος,

δεν έδειξαν τίποτα από την ομάδα που στην Ευρώπη αλλά και τον θεσμό του Κυπέλλου διακρίθηκαν.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης πάλι ο Αρης είχε την πορώτη τελική όταν ο Σούντγκρεν έστειλε δυνατό σουτ στο 49' δίπλα από το δοκάρι του Πασχαλάκη. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήρθε με διπλή ευκαιρία στο 51΄όταν αρχικά σουτ του Σάστρε έδιωξε ο Κουέστα η μπάλα έφθασε στον Μουργκ που έστειλε μια στραβοκλωτσιά μπροστά σε άδεια εστία και έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 63΄ ο Αρης πήρε προβάδισμα. Ο Ντουκουρέ απέφυγε το τάκλιν του Ινγκασον μπήκε μετωπικά μετά από ωραία πάσα του Μαντσίνι και πλάσαρε ιδανικά τον Πασχαλάκη ανοίγοντας το σκορ. Ηταν το φυσικό επακόλουθο για μια αγωνιστική εικόνα που από την αρχή φανέρωνε τις πολλές αδυναμίες των γηπεδουχων που δεν είχαν ούτε πνεύμα νίκης ούτε δυνάμεις για κάτι θετικό. Ηδη ως το 70' ο Αρης είχε 7 τελικές έναντι 3 του ΠΑΟΚ που συνέχισε να είναι υπνωτισμένος. Στο 81' μια κεφαλιά από την περιοχή του Ακπομ δεν αιφνιδίασε τον Κουέστα και το παιχνίδι πήγαινε προς την λήξη του με τον Αρη να αντιπαρέρχεται τις σπασμωδικές επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Ως το τέλος του αγώνα ο ΠΑΟΚ προσπάθησε χωρίς πίστη να φθάσει στην ισοφάριση αλλά η άμυνα του Αρη καλά οχυρωμένη κράτρησε τιες αναιμικές αυτές επιθέσεις των γηπεδούχων με φυσικό επακόλουθο τη μεγάλη επιτυχία του.

Διαιτητής: Φέλιξ Μπριχ (Γερμανία)

Κίτρινες: Ινγκασον, Κούρτιτς, Σάστρε, Μπερτόγλιο, Εμπακατά, Ντουκουρέ, Δεληζήσης.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε, Ίνγκασον, Μιχάι (79' Τσόλακ), Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας (65΄ Σβαμπ), Κούρτιτς, Τέιλορ (65' Μιτρίτσα), Α. Ζίβκοβιτς, Μουργκ (65' Σοάρες), Άκπομ.

Άρης (Μπούργος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Εμπακατά (68΄ Σάκιτς), Ντουκουρέ, Ματίγια, Ιτoύρμπε (85' Δεληζήσης), Μαντσίνι (79' Γκαρσία), Καμαρά, Μπερτόγλιο (79' Πάλμα).

