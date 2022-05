Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα: Τριάρα η “Ένωση” πριν τον... τελικό με τον Άρη

Ξεκούραστη τριάρα για την ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα και πλέον θα πάει -ως ισόβαθμη με τον Άρη- στο “Κλ. Βικελίδης” σε έναν… ευρωπαϊκό “τελικό”.

Κανένα πρόβλημα δεν είχε η ΑΕΚ να επικρατήσει 3-0 του ΠΑΣ Γιάννινα και να κλείσει τη χρονιά με «4 στα 4» επί των Ηπειρωτών. Το ματς έγινε στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των Play Off της Superleague και τα γκολ πέτυχαν οι Χατζισαφί (39΄), Άμραμπατ (45+4΄ πεν.), Κριχόβιακ (60΄).

Με μία αλλαγή σε σχέση με το ντέρμπι εναντίον του Παναθηναϊκού παράταξε την ΑΕΚ ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος. Ο Μάνταλος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα στη θέση του Μοχαμαντί, κάτι που είχε ως συνέπεια τη μετατόπιση του Χατζισαφί στην αριστερή πτέρυγα. Ο Ιρανός ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του α΄ ημιχρόνου καθώς έλυσε το «Γόρδιο Δεσμό» ανοίγοντας το σκορ στο 39΄.

Από βαθιά μπαλιά του Κριχόβιακ, σε πλάγια, δύσκολη θέση σούταρε δυνατά, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Λοντίγκιν και κατέληξε στα δίχτυα. Έως τότε ο γκολκίπερ του ΠΑΣ έμοιαζε ανίκητος με εξαιρετικές τοποθετήσεις και καίριες επεμβάσεις σε προσπάθειες του Άμραμπατ στο 16΄, του Κριχόβιακ στο 24΄ και του Μήτογλου στο 37΄.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΣ με πολλές απουσίες μόλις που συμπλήρωσε 18 με ποδοσφαιριστές από την Κ19. Ένας από αυτούς, ο Κύρκος απείλησε άμεσα στο 10΄ όμως το πλασέ του μετά την παράλληλη μπαλιά του Περέα έφυγε λίγο άουτ.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου η ΑΕΚ «καθάρισε» το παιχνίδι με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Άμραμπατ. Ή μάλλον που... χάρισε ο Κάργας καθώς μάρκαρε με τα χέρια προτεταμένα, η μπάλα βρήκε στο δεξί και η πεντακάθαρη παράβαση καταλογίστηκε (μέσω VAR, ωστόσο) από τον διαιτητή.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο ίδιος ο Μαροκινός παρά τις διαφωνίες με κάποιους συμπαίκτες του και πλάσαρε εύστοχα για το 2-0. Στο 60΄ ο Κριχόβιακ έγραψε το 3-0 μετά από έξοχη προσποίηση του Μάνταλου, χάρη στην οποία ο Πολωνός βγήκε τετ-α-τετ.

Έτσι η ΑΕΚ πήρε ίσως την πιο εύκολη νίκη της στην εφετινή σεζόν και ετοιμάζεται για τον «τελικό» με τον Άρη, το Σάββατο στο «Κλεάθης Βικελίδης». Εκεί χρειάζεται νίκη για να διασφαλίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον.

ΔΙΑΙTΗΤΗΣ: Διαμαντόπουλος Αριστοτέλης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Μάνταλος

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (67΄ Μοχαμαντί), Σιμάνσκι, Κριχόβιακ (78΄ Σάκχοφ), Μάνταλος, Γκαρσία (73΄ Μισελέν), Τσούμπερ (78΄Ανσαριφάρντ), Άμραμπατ (68΄ Τάνκοβιτς)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Ρίζος (63΄ Μπρένερ), Καραχάλιος, Στάνκο (72΄ Σιόντης), Λιάσος (46΄ Παντελάκης), Σνάιντερ, Κύρκος (46΄ Οικονομόπουλος), Περέα (63΄ Μίνα)

