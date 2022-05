Σκωτία - Σέλτικ: Ο Γιακουμάκης “υπέγραψε” το πρωτάθλημα

Ο Έλληνας παίχτης χάρισε τον βαθμο που χρειαζόταν μαθηματικά η ομάδα, για να κατακτήσει ακόμη ένα τρόπαιο.

Εναν βαθμό χρειαζόταν η Σέλτικ για να εξασφαλίσει και μαθηματικά το τίτλο στη Σκωτία.

Τον πήρε χάρη στο Γιώργο Γιακουμάκη! Ο Έλληνας στράικερ σκόραρε για 11η φορά στην εφετινή σεζόν, στο 53ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο τη Νταντί Γιουνάιτεντ που ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο 1-1.

61' - Giakoumakis breaks the deadlock!



?? Wonderful play from Ralston as he whips in a teasing cross to Giakoumakis, his powerful header opens the scoring.

?? Clark's goal is ruled offside.



??0??-1????

#DUTDCEL | #cinchPrem | #COYBIG??