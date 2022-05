Πολιτική

Ακρόπολη: πανό του ΚΚΕ στον Ιερό Βράχο για τον πόλεμο και τις βάσεις (εικόνες)

Αιφνιδίασαν τους φύλακες του Ιερού Βράχου τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που ανάρτησαν δύο μεγάλα πανό.

«Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή, όχι στις βάσεις του θανάτου», γράφει το πανό που ανάρτησε το πρωί το ΚΚΕ στην Ακρόπολη.

Το ίδιο μήνυμα αναγράφεται σε δεύτερο πανό, που είναι γραμμένο στα αγγλικά και που ξεδιπλώθηκε, δίπλα στο πρώτο, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης

Τα μέλη του ΚΚΕ, κρατώντας κόκκινες σημαίες δίπλα από τα πανό, σύμφωνα με το 902.gr, «στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα: Την ίδια μέρα που η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή την επικύρωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις στρατιωτικές Βάσεις, καλούν τον λαό να παλέψει για την ακύρωση της, να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια σε κάθε εμπλοκή και συμμετοχή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σφαγεία».

