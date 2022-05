Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τους 1000000 οι νεκροί

Ένας στους 327 Αμερικανούς έχασε τη ζωή του από την πανδημία. Διπλάσιοι οι θάνατοι από όσους Αμερικανούς πέθαναν στους 2 παγκοσμίους πολέμους και το Βιετνάμ.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ξεπέρασαν πλέον το 1 εκατομμύριο οι νεκροί εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς· το, άλλοτε αδιανόητο, τραγικό ορόσημο ξεπεράστηκε περίπου δύο χρόνια αφού τα πρώτα κρούσματα του νέου κορονοϊού ανέτρεψαν και μεταμόρφωσαν την καθημερινότητα στη χώρα αυτή.

Το ορόσημο του 1 εκατομμυρίου νεκρών ξεπεράστηκε την ώρα που η απειλή που εγείρει ο SARS-CoV-2 τείνει να υποβαθμίζεται από πολλούς. Σημαίνει πως έχει πεθάνει ο ένας στους 327 Αμερικανούς, ή με άλλα λόγια πληθυσμός ίσος με αυτόν πόλεων όπως το Σαν Φρανσίσκο ή το Σιάτλ.

Όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυσσε τον νέο κορονοϊό παγκόσμια πανδημία, την 11η Μαρτίου 2020, η COVID-19 είχε στοιχίσει τη ζωή σε μόλις 36 ανθρώπους στις ΗΠΑ. Τους μήνες που ακολούθησαν, ο ιός εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά, αρχικά σε πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη, κατόπιν απ’ άκρου σ’ άκρο όλης της χώρας.

Τον Ιούνιο του 2020, ο απολογισμός των θυμάτων ξεπέρασε το σύνολο των απωλειών που υπέστησαν οι ΗΠΑ στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον Ιανουάριο του 2021, είχε πλέον ξεπεράσει τις 405.000 αμερικανικές απώλειες του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Έναν μήνα αργότερα, είχε ξεπεράσει τους θανάτους του 1ου, του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και του Πολέμου του Βιετνάμ μαζί, όπως το είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ήταν πλέον πάνω από τους 500.000.

