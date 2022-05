Life

“The 2Night Show” - Άννα Μαρία Τριφύλλη: Το παιδί θαύμα της πυγμαχίας

Πως πήρε το προσωνύμιο «The Gun». Μπήκε στο «Hall Of Fame» από την ηλικία των 12 ετών.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε η σπουδαία αθλήτρια της πυγμαχίας, Άννα Μαρία Τριφύλλη ή αλλιώς «The Gun».

Η νεαρή αθλήτρια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχει μπει στο «Hall Of Fame» από την ηλικία των 12 ετών, ενώ αποκάλυψε για ποιο λόγο της έχει δοθεί το προσωνύμιο «The Gun».

«Από μικρή ήταν πολύ δυνατά τα χτυπήματά μου και φυσικά τα παιδιά μου φώναζαν The Gun, The Gun, χτυπάς σαν όπλο και έτσι έμεινε» είπε αρχικά η Άννα Μαρία Τριφύλλη.

Όσον αφορά για το πως ασχολήθηκε με την πυγμαχία, είπε: «Οι γονείς μου ασχολούνταν με την πυγμαχία κι έτσι είπα να ασχοληθώ κι εγώ. Φυσικά βοήθησε και η δασκάλα μου που ήταν πολύ καλή».

«Το πρώτο μου δυνατό χτύπημα που έφαγα, ήταν ένα δεξί κροσέ, αλλά αυτό με πείσμωσε και είπα πως δεν θα τα παρατήσω», είπε μεταξύ άλλων.

