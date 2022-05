Τεχνολογία - Επιστήμη

Σούρας: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος είναι αδίστακτος δολοφόνος, με πλήρη επίγνωση

Τι είπε για τον φόνο της άτυχης Καρολάιν και την πολύωρη απολογία του συζυγοκτόνου. Γιατί λέει πως “γεμίσαμε Μπάμπηδες” και κάνει λόγο για “Σύνδρομο των Γλυκών Νερών”.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Πέμπτης ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, για να σχολιάσει την πολύωρη απολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σχετικά με την δολοφονία της άτυχης Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά, στις 11 Μαΐου 2021.

«Χρειάστηκε δέκα ώρες απολογία για να δηλώσει ότι είναι ένας αδίστακτος δολοφόνος», είπε ο κ. Σούρας, προσθέτοντας πως αυτό έγινε «με ξεδιαντροπιά, γιατί “έδωσε” την γυναίκα του, την άτυχη Καρολάιν που πιά δεν ζει»,

«Νόμιζα στην φυλακή θα είχε πάρει μαθήματα υποκριτικής, αλλά τελικά βγήκε χειρότερος ηθοποιός», είπε ο Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Metropolitan, προσθέτοντας πως «λέει ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν ξέρει και τον καταριέται. Ο κόσμος και ξέρει και γνωρίζει και το σωστό ρήμα είναι ότι τον απεχθάνεται».

«Γεμίσαμε “Μπάμπηδες”. Αυτός στην Καβάλα δεν είναι ένας “Μπάμπης”; Ένας αδίστακτος δολοφόνος που προσπαθεί τώρα να δικαιολογήσει τι; Η βιτριολού δεν είναι “Μπάμπης”; Ξέρετε γιατί γεμίσαμε; Γιατί δεν τολμούσαμε να μιλήσουμε για την διαταραχή προσωπικότητας, δεν είναι άρρωστοι, οι “Μπάμπηδες” έχουν πλήρη επίγνωση και συνείδηση», απάντησε ο κ. Σούρας στα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη, επισημαίνοντας πως «δεν είναι καθόλου τυχαίο το καινούριο σύνδρομο, το “Σύνδρομο των Γλυκών Νερών”»..

Ο ψυχίατρος είπε ακόμη πως «μπορούμε να προλάβουμε “Μπάμπηδες” όταν ενεργοποιείται η οικογένεια», ενώ για τον δολοφόνο της νεαρής μητέρας στα Γλυκά Νερά τόνισε πως «δεν έχει μετανιώσει. Είναι αδίστακτος δολοφόνος. Είναι εύκολο να ζητήσω 200 “συγγνώμη”. Νόμιζα ότι θα βγει καλύτερος ηθοποιός, βγήκε χειρότερος».





Στην εκπομπή μίλησε νωρίτερα και ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου,.

Ο Αλέξανδρος Παπαϊωάννίδης είπε μεταξύ άλλων πως στην μαραθώνια απολογία του, ο κατηγορούμενος «έκανε λόγο για μια πράξη ομολογημένη» και ότι «δεν ζήτησε να αποφύγει τις συνέπειες. Θα τιμωρηθεί και πρέπει να τιμωρηθεί».

Σημείωσε ωστόσο πως «είναι δεδομένη η αγάπη που έτρεφε ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για την Καρολάιν», σημειώνοντας πως στην δεκάωρη απολογία του «οι 9 στις 10 κουβέντες αφορούσαν την Καρολάιν».

