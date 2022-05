Πολιτική

Οικονόμου για ΡΑΕ: προσβολή οι αντιδράσεις στο πόρισμα για τα υπερκέρδη εταιρειών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ ή του ΕΦΚ στα καύσιμα, τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση, αλλά και για το ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Πέμπτης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ερωτήματα για την ενεργειακή κρίση και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και για τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο κ. Οικονόμου ρωτήθηκε για την σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με τα υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγής και παροχής Ενέργειας και το πόρισμα της ΡΑΕ, αποκρινόμενος πως αυτή η τακτική «προσβάλλει τον Πρόεδρο και τα μέλη της ανεξάρτητης Αρχής. Ήρθε το πόρισμα και στο τελικό ποσό θα μπει ο υψηλότερος συντελεστής φόρου στην Ευρώπη, με απόφαση του Πρωθυπουργού», λέγοντας ακόμη πως όσοι έλεγαν διάφορα νούμερα «δεν επαληθεύτηκαν από τα επίσημα δεδομένα».

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση, τις ανατιμήσεις σε υπηρεσίες και αγαθά και τα μέτρα στήριξης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι πως «βρισκόμαστε στην μέγγενη. Είναι πολύ σύνθετα και πρωτόγνωρα τα πράγματα που βιώνει η ελληνική κοινωνία», προσθέτοντας πως «βρισκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το έκτακτο βοήθημα των 200 ευρώ, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την μείωση του ΕΝΦΙΑ φέτος που σημαίνει μια ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών».

«Τα χρήματα και οι πόροι δεν είναι ατελείωτοι», είπε ο κ. Οικονόμου, αναφέροντας ακόμη πως δεν είναι στα άμεσα κυβερνητικά σχέδια η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά ή του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, σημειώνοντας πάντως πως «εξαντλούμε κάθε τρόπο για να είμαστε όσο περισσότερο γίνεται δίπλα στον πολίτη».

«Ο ΦΠΑ είναι βασική πηγή εσόδου για το Κράτος. Εδώ, σκοπός δεν είναι να κάνουμε παροχές, στερώντας έσοδα από τον προϋπολογισμό, που θα πρέπει να τα πάρουμε μετά πίσω από τους πολίτες», είπε ο κ. Οικονόμου, αναφέροντας μια σειρά από μόνιμα μέτρα μείωσης φόρων και στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σχετικά με την πρόταση μείωσης του ΕΦΚ στα καύσιμα, ώστε να μειωθεί το βάρος για τους πολίτες, ο Κυβ. Εκπρόσωπος είπε πως «η Κυβέρνηση παρατηρεί και αξιολογεί όλες τις απόψεις που ακούγονται στον δημόσιο διάλογο. Όμως πρέπει να γίνεται αξιολόγηση από εκείνους που έχουν την πλήρη εικόνα . Η συγκυρία είναι πρωτόγνωρη και δύσκολη και όλοι βάζουν πλάτη, κυρίως όσες επιχειρήσεις έχουν και προσωπική σχέση με τους πολίτες, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων», προσθέτοντας πως «ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης δεν σχετίζεται με την ποσότητα και την κατανάλωση».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενόψει της επίσκεψης Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, αποσαφήνισε πως «δεν έχει τεθεί ζήτημα για νέα στρατιωτική βοήθεια στη Ουκρανία», συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα συνδράμει σε ανθρωπιστική βοήθεια και σε δεύτερο βαθμό σε στρατιωτικό εξοπλισμό την Ουκρανία, μετά από την πρώτη επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον κ. Ζελένσκι προ μηνών».

«Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ βρίσκονται στο καλύτερο σημείο των τελευταίων 20-30 ετών. Όποιος αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει γεωπολιτικά στον κόσμο, αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικό είναι αυτό», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ακόμη πως «η χώρα μας, σε ότι αφορά την διεθνή κοινότητα, το κύρος και τον ρόλο της, είναι αισθητά αναβαθμισμένη».





Ειδήσεις σήμερα:

Φλώρινα: καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 12χρονης από τον πατέρα της

Δολοφονία Τοπαλούδη: Η ώρα της εισαγγελικής πρότασης για τους κατηγορούμενους

Κίνα: φωτιά σε αεροσκάφος την ώρα της απογείωσης (βίντεο)