NBA – Αντετοκούνμπο: Συγκλονιστική εμφάνιση και επική ανατροπή

Ο Greek Freak ήταν εκπληκτικός και οδήγησε τους Μπακς σε break επί της Βοστώνης. Τα «ελάφια» χρειάζονται πλέον μια νίκη για να πάνε στους τελικούς της Ανατολής.

Σπουδαία νίκη που τους φέρνει μια «ανάσα» από τους τελικούς της Ανατολικής περιφέρειας στο NBA, σημείωσαν οι Μπακς. Τα «ελάφια», αν και βρέθηκαν να χάνουν με 93-79 στην αρχή της τέταρτης περιόδου, κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το TD Garden της Βοστώνης κερδίζοντας τους Σέλτικς με 110-107.

Έτσι, οι πρωταθλητές έκαναν το 3-2 στη σειρά και χρειάζονται μια νίκη στα εναπομείναντα δύο ματς προκειμένου να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολής όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού μεταξύ του Μαϊάμι και της Φιλαδέλφεια (3-2).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, κράτησε την ομάδα του στον αγώνα και έκλεισε το ματς με 40 πόντους (14/22 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/10 βολές), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 40 λεπτά συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης του ο Τζρου Χόλιντεϊ, που αν και ήταν πάλι άστοχος (9/24 σουτ) είχε δύο τεράστιες φάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Αρχικά ένα μπλοκ στον Μάρκους Σμαρτ με 8,3 δευτερόλεπτα να απομένουν και στη συνέχεια ένα κλέψιμο (πάλι στον Σμαρτ) στην εκπνοή του αγώνα. Σημαντική βοήθεια έδωσαν οι Μπόμπι Πόρτις (14 πόντοι και 15 ριμπάουντ) και Πατ Κόνατον (13 πόντοι).

Για τους γηπεδούχους, που έχασαν και πάλι το πλεονέκτημα της έδρας, ο Τζέισον Τέιτουμ είχε 34 πόντους, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 26 πόντους ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Μάρκους Σμαρτ.

Η επόμενη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στο Μιλγουόκι τα ξημερώματα του Σαββατου (14/5) στις 02:30.

