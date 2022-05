Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: "Καρφώθηκε" με τη μηχανή του σε κολόνα

Ακόμη ένα νέο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στην είσοδο της Νάουσας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 24χρονος.

Ο νεαρός ανέβαινε με τη μηχανή την ανηφόρα μπροστά από το κτίριο Λόγγου Τουρπάλη και για άγνωστο λόγω έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και έπεσε πάνω σε κολόνα.

Έγινε αμέσως μεταφορά του στο Νοσοκομείο Νάουσας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

