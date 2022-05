Πολιτική

“Πρωινοί Τύποι”: Συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΑΝΤ1

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες πριν από τις κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές, μιλά για όλους και για όλα.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, το Σάββατο 14 Μαΐου στις 08:30, θα δώσει ζωντανά από το στούντιο μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους «Πρωινούς Τύπους».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις για την οικονομία, την ακρίβεια, τα μέτρα για την ενέργεια, αλλά και τις εκλογές.

Μια ημέρα πριν τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει για την εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος, καθώς και για τις αντιρρήσεις που εκφράστηκαν.

«Πρωινοί Τύποι». Σάββατο και Κυριακή 06:30-10:00.

Με το Νίκο Ρογκάκο και τον Παναγιώτη Στάθη. Μαζί τους η Ηρώ Ράντου.

