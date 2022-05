Life

“Rouk Zouk Special”: Η Ζέτα Μακρυπούλια παίζει… πόλο την Κυριακή (εικόνες)

Δέκα εκλεκτοί καλεσμένοι από τον κόσμο του υγρού στίβου παίζουν για καλό σκοπό, χαρίζοντας μας ακόμη ένα χαλαρό και ευχάριστο βράδυ Κυριακής.

Την Κυριακή, 15 Μαΐου, στις 20:00, η Ζέτα Μακρυπούλια, υποδέχεται στο «ROUK ZOUK SPECIAL» δέκα αθλητές και αθλήτριες του πόλο, οι οποίοι, αν και έξω από τα νερά τους, κερδίζουν τις εντυπώσεις με τις επιδόσεις τους και παίζουν για καλό σκοπό, για την ενίσχυση του «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ».

Μη χάσετε την «υδάτινη» μάχη μεταξύ της ομάδας «ΟΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ», δηλαδή των Κωνσταντίνου Μουρίκη, Κωνσταντίνου Γενηδούνια, Κωνσταντίνου Γκιουβέτση, Γιώργου Δερβίση και Μανώλη Ζερδεβά και της ομάδας «ΟΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΟΙ» των Άντις Μελιδώνη, Γιούλης Λαρά, Μάριου Καπότση, Έλενας Κούβδου και Βάσως Μαυρέλου.

ΣΤΑ HIGHLIGHTS ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ

Η Άντι Μελιδώνη θέλει την ένταση του ήχου της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου σε μονό αριθμό.

Η Ζέτα μαθαίνει τι είναι ο «φουνταριστός» στο πόλο.

Με ποιους παίκτες η Ζέτα θυμήθηκε την αγαπημένη της ερώτηση «πόσα χρωστάς»;

Η Γιούλη Λάρα τι σχέση έχει με τη βασίλισσα Ελισάβετ;

Ο Κωνσταντίνος Μουρίκης φεύγει από το παιχνίδι με… χρυσό μετάλλιο για τα μαθήματα που χρωστάει.

Ο Κωνσταντίνος Γενηδούνιας ακούει RnB πριν από κάθε αγώνα.

Τι συμβαίνει με τον Κωνσταντίνο Γενηδούνια και τις κάλτσες που οι συμπαίκτες του τον κατηγορούν ότι δεν αλλάζει;

Ο Μάριος Καπότσης δηλώνει μανιακός με την καθαριότητα.

Η Έλενα Κούβδου βάζει 5 ξυπνητήρια για να είναι σίγουρη ότι θα σηκωθεί από το κρεβάτι.

O Γιώργος Δερβίσης μάς αποκαλύπτει τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του αγώνα … κάτω από το νερό.

Η Βάσω Μαυρέλου δεν θέλει στον ύπνο της να την αγγίζει το πάπλωμα.

Ο Μανώλης Ζερδεβάς δηλώνει ελεύθερος και ψάχνει σύντροφο.

Η κουκούλα, η Κούλα και ο κουρκουμάς πρωταγωνιστούν στο «Μας κούφανες».

Οι Βουλιαγμένοι μας «κουφαίνουν» με τον… «Ζαφείρη και την Ζωή που είναι ζευγάρι με μια ζώνη».

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 και κάνει τα βράδια μας συναρπαστικά!

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

