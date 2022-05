Παράξενα

Τουρκία: Επιχείρηση…. ψεύτικη νύφη

Συμμορία εξαπατούσε πολίτες που ήθελαν να παντρευτούν και οι νύφες το έσκαγαν λίγο πριν το γάμο, με τα χρήματα και τα δώρα που έπαιρναν. Συλλήψεις σε 8 επαρχίες.

Σάλος έχει προκληθεί στην Τουρκία, μετά την εξάρθρωση συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες με «ψεύτικες νύφες», με τις οποίες θα παντρευόντουσαν.

Στο στόχαστρο της συμμορίας έμπαιναν κυρίως ηλικιωμένοι, , άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα χαμηλής αντίληψης που ήθελαν να παντρευτούν και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά ως αντάλλαγμα.

Παρουσιάζονταν στο θύμα ως οικογένεια και ο δήθεν πατέρας και αδελφός έδινε την κόρη με αντάλλαγμα ένα ποσό ή κοσμήματα για τον γάμο. Η ψεύτικη νύφη έπαιρνε τα χρήματα ή τα κοσμήματα και εξαφανιζόταν.

Μετά από σχεδόν 3 μήνες παρακολούθησης η αστυνομία επιχείρησε σε 8 επαρχίες συλλαμβάνοντας 18 άτομα εκ των οποίων οι 9 γυναίκες, ενώ καταζητούνται άλλα τρία άτομα. Διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση πραγματοποίησε αθέμιτο κέρδος περίπου 1,5 εκ. τουρκικών λιρών, θυματοποιώντας 20 άτομα με αυτή τη μέθοδο.

